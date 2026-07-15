Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

Mahkeme kayıtlarına göre, Chase'in geride bıraktığı nakit ve varlıkların toplam değeri 400 bin doların (yaklaşık 13 milyon Türk Lirası) üzerindeydi. Hayatının son günlerini beslenme yetersizliği, hastalıklar ve zorlu sokak koşullarıyla mücadele ederek geçiren oyuncunun, bankada duran bu servete rağmen neden bu şartlar altında yaşadığı sorusu ise büyük bir soru işareti olarak kaldı. Oyuncunun annesi Cathy Chase, mahkemeye başvurarak kızından kalan bu 400 bin dolarlık mirasın yönetiminin kendisine devredilmesini talep etti.