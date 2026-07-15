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Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

Çocuk yaşta rol aldığı efsane yapımlarla milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu, son yıllarını sokaklarda ve arabasında geçirerek trajik bir şekilde can vermişti. Ölümünün ardından açıklanan mahkeme kayıtları ise bankasında dokunulmamış devasa bir servet olduğunu ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 15:15
Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

2000'li yılların başında çocuk yaşta elde ettiği büyük şöhretle hafızalara kazınan, ancak ilerleyen yıllarda spot ışıklarından uzaklaşarak trajik bir yaşam mücadelesi veren Daveigh Chase'in kaybı, sinema dünyasında derin bir üzüntü yaratmaya devam ediyor.

Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

"Halka" (The Ring) filminde hayat verdiği ürpertici "Samara" karakteriyle zihinlerde yer edinen ve "Lilo & Stitch"te sevimli Lilo'yu seslendiren genç oyuncu, geçtiğimiz ay henüz 35 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

Ölümünün ardından basına yansıyan detaylar, Chase'in son yıllarında nasıl büyük bir dramın içinde kaybolduğunu ve geride bıraktığı acı tezatı gözler önüne serdi.

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Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

SAMARA KARAKTERİYLE GELEN ŞÖHRET VE SOKAKLARDA SON BULAN BİR ÖMÜR

Daveigh Chase, henüz 12 yaşındayken rol aldığı gerilim başyapıtı Halka filmindeki oyunculuğuyla tüm dünyada tanınan bir yüz haline gelmişti. Ancak Hollywood'un erken yaşta sunduğu bu ışıltılı dünya, oyuncu için kalıcı bir mutluluk getirmedi.

Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

Ancak Hollywood'un erken yaşta sunduğu bu ışıltılı dünya, oyuncu için kalıcı bir mutluluk getirmedi.

Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

İlerleyen yıllarda sektörden uzaklaşan ve kişisel sorunlarla boğuşmaya başlayan Chase, hayatının son dönemini büyük bir sefalet içinde geçirdi.

Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

Son yıllarında başını sokacak bir evi bile olmayan talihsiz oyuncu, yaşamını arabasında ve sokaklarda, evsiz olarak sürdürdü. Geçtiğimiz Haziran ayında hastaneye kaldırılan Chase, 16 Haziran 2026'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

Ölüm raporuyla kesinleşen detaylara göre; genç kadının vücudu, virüsün AIDS evresine geçmesi ve tedaviden mahrum kalması nedeniyle daha fazla dayanamadı. Raporda ayrıca, oyuncunun yaşamını doğrudan etkileyen "kronik çoklu madde kullanımı" da ölümün ardındaki diğer önemli etkenler arasında gösterildi.

Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

VARLIK İÇİNDE YOKLUK: BANKADA DURAN 400 BİN DOLARLIK GİZLİ SERVET

Daveigh Chase'in ölümünün ardından adli makamlara yansıyan veraset detayları ise duyanların yüreğini bir kez daha burktu. Sokaklarda yardıma muhtaç ve adeta beş kuruşsuz bir şekilde hayat mücadelesi veren ünlü ismin, aslında arkasında küçümsenemeyecek bir maddi kaynak bıraktığı ortaya çıktı.

Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…

Mahkeme kayıtlarına göre, Chase'in geride bıraktığı nakit ve varlıkların toplam değeri 400 bin doların (yaklaşık 13 milyon Türk Lirası) üzerindeydi. Hayatının son günlerini beslenme yetersizliği, hastalıklar ve zorlu sokak koşullarıyla mücadele ederek geçiren oyuncunun, bankada duran bu servete rağmen neden bu şartlar altında yaşadığı sorusu ise büyük bir soru işareti olarak kaldı. Oyuncunun annesi Cathy Chase, mahkemeye başvurarak kızından kalan bu 400 bin dolarlık mirasın yönetiminin kendisine devredilmesini talep etti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör