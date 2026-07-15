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Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…
Çocuk yıldızı 35 yaşında evsiz olarak ölmüştü! Acı gerçek öğrenilince herkes yıkıldı: Meğer varlık içinde yokluk çekmiş…
Çocuk yaşta rol aldığı efsane yapımlarla milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu, son yıllarını sokaklarda ve arabasında geçirerek trajik bir şekilde can vermişti. Ölümünün ardından açıklanan mahkeme kayıtları ise bankasında dokunulmamış devasa bir servet olduğunu ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 15:15