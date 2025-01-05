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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Son halini görenler şoke oldu: Kızı da aynı annesine benziyor...

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın "feminist Duygu" karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, şimdilerde annelikle dolu bir hayat sürüyor. Ekranlardan uzun süredir uzak olan Tatari, tiyatro çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile hayatını birleştiren Ayşecan Tatari, mutlu aile pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Annesi gibi dikkat çeken güzelliğiyle beğeni toplayan küçük Müjgan, sosyal medyada "annesiyle tıpatıp aynı" yorumlarına sebep oldu. Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızlarıyla verdikleri pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.