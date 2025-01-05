Trend Galeri Trend Magazin Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Son halini görenler şoke oldu: Kızı da aynı annesine benziyor...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Son halini görenler şoke oldu: Kızı da aynı annesine benziyor...

Bir dönemin unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın "feminist Duygu" karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, şimdilerde annelikle dolu bir hayat sürüyor. Ekranlardan uzun süredir uzak olan Tatari, tiyatro çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile hayatını birleştiren Ayşecan Tatari, mutlu aile pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. Annesi gibi dikkat çeken güzelliğiyle beğeni toplayan küçük Müjgan, sosyal medyada "annesiyle tıpatıp aynı" yorumlarına sebep oldu. Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızlarıyla verdikleri pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 05.01.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:00
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! Son halini görenler şoke oldu: Kızı da aynı annesine benziyor...

Hepimizin hafızalarına kazınan Çocuklar Duymasın dizisinde 'Feminist Duygu' rolüyle tanınan güzel oyuncu Ayşecan Tatari, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! Son halini görenler şoke oldu: Kızı da aynı annesine benziyor...

'Duygu' karakterini canlandıran Ayşecan Tatari dizideki kardeşi Havuç ile tatlı atışmalarıyla izleyenlerin kalbini kazanmıştı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! Son halini görenler şoke oldu: Kızı da aynı annesine benziyor...

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde takipçileriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! Son halini görenler şoke oldu: Kızı da aynı annesine benziyor...

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’suydu! Son halini görenler şoke oldu: Kızı da aynı annesine benziyor...

Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA