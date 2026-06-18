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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Cimcime Merve" karakteriyle tanınan Öykü Güven, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Güven'in son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Artık genç bir kadın olan oyuncunun değişimi takipçilerini şaşırtırken, ortaya çıkan bir detay dikkat çekti. Dizinin hayranlarının bile bilmediği gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Meğer Öykü Güven'in babası da aynı yapımda rol almış ve izleyicilerin karşısına çıkmış.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:27