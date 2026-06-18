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Çocuklar Duymasın'ın Merve'si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Cimcime Merve" karakteriyle tanınan Öykü Güven, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Güven'in son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Artık genç bir kadın olan oyuncunun değişimi takipçilerini şaşırtırken, ortaya çıkan bir detay dikkat çekti. Dizinin hayranlarının bile bilmediği gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Meğer Öykü Güven'in babası da aynı yapımda rol almış ve izleyicilerin karşısına çıkmış.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:27
Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle hafızalarımıza kazınan Öykü Güven büyüdü, koca genç kız oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Çocuklar Duymasın dizisinde Tuna'nın kızı, Gönül'ün üvey kızını canlandıran Öykü Güven sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Güzelliğiyle adından söz ettiren Güven'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

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Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Şimdilerde 23 yaşında olan Öykü Güven'in babasıyla aynı dizide olduğu ortaya çıktı.

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Güven'in, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

ÖYKÜ GÜVEN KİMDİR?

Öykü Güven, yapımcı ve senarist Birol Güven'in kızıdır. 15 Mayıs 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Müzisyenlik yapan bir ağabeyi de bulunan Güven, Çocuklar Duymasın dizisi dışında Pamuk Prens filminde de rol aldı. Güven, şimdilerde New York'ta yaşıyor.

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Ali Şen-Şener Şen

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Şener Şen-İnci Şen

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Macit Flordun-Tardu Flordun

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Burak Kut-Halit Kut

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Bilal İnci - Elif İnci

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Aliye Uzunatağan-Ayşecan Tatari

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

Çocuklar Duymasın’ın Merve’si hakkında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer o ismin kızıymış!

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