"Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum" diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

DOKTORLARIN BEKLEMEDİĞİ MUCİZE BAŞARDI

Ağır tedavi süreçlerinin ardından Mellencamp için umut verici haber geçtiğimiz günlerde geldi. Geçen ekim ayından bu yana vücudunda tespit edilebilir kanser hücresi kalmayan ünlü ismin hastalığı remisyon aşamasına girdi. Tamamen iyileştiğinin ilan edilmesi için birkaç yıl daha takibe devam edilecek olsa da Mellencamp, haftalık immünoterapi tedavileriyle sağlığını korumayı başardı.