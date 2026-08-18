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'Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum' diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!
"Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum" diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!
Doktorların umudu kestiği en zor günlerde çocuklarıyla vedalaşmaya hazırlanıyordu. Kansere karşı verdiği amansız mücadeleden zaferle çıkan ünlü isim, yaşadığı mucizenin ardından kalbini yeniden açtı ve sürpriz gelişmeyi takipçileriyle paylaştı...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 11:50