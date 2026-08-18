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"Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum" diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

Doktorların umudu kestiği en zor günlerde çocuklarıyla vedalaşmaya hazırlanıyordu. Kansere karşı verdiği amansız mücadeleden zaferle çıkan ünlü isim, yaşadığı mucizenin ardından kalbini yeniden açtı ve sürpriz gelişmeyi takipçileriyle paylaştı...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 11:50
Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

Real Housewives of Beverly Hills programıyla tanınan 45 yaşındaki oyuncu Teddi Mellencamp, son yıllarda hayatının en zorlu sınavını verdi.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

2022 yılında cilt kanserinin en tehlikeli türü olan melanomaya yakalanan Mellencamp, üst üste operasyonlar geçirerek kanserli hücrelerden kurtulduğunu düşünmüştü. Ancak kabus bitmemişti.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

"ÇOCUKLARIMI YOKLUĞUMA ALIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUM"

Şubat 2025'te geçmeyen şiddetli baş ağrıları nedeniyle doktora başvuran ünlü isim, kanserin beynine ve akciğerlerine yayıldığını öğrendi. Beyninde hayati tehlike oluşturan çok sayıda tümör tespit edilen Mellencamp, acil ameliyata alındı.

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Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

Ardı arkası kesilmeyen kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinde öleceğini düşünen ve üç çocuğunu yalnız bırakmaktan korkan oyuncu, yaşadığı çaresizliği "Çocuklarımı şimdiden yokluğuma alıştırmaya çalışıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

HASTALIK İLERLERKEN AYRILIK KARARI ASKIYA ALINDI

Ünlü şarkıcı John Mellencamp'ın kızı olan Teddi, bu süreçte ayrılık aşamasında olduğu eşi Edwin Arroyave ile yan yana durmaya devam etti.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

Çift, ayrılık kararı almış olmasına rağmen hastalığın nüksetmesi üzerine bu süreci askıya aldı. İkili, çocukları Slate, Dove ve Cruz'un düzenini bozmamak adına Encino'daki 6,5 milyon dolarlık evlerini birlikte paylaşmayı sürdürdü.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

DOKTORLARIN BEKLEMEDİĞİ MUCİZE BAŞARDI

Ağır tedavi süreçlerinin ardından Mellencamp için umut verici haber geçtiğimiz günlerde geldi. Geçen ekim ayından bu yana vücudunda tespit edilebilir kanser hücresi kalmayan ünlü ismin hastalığı remisyon aşamasına girdi. Tamamen iyileştiğinin ilan edilmesi için birkaç yıl daha takibe devam edilecek olsa da Mellencamp, haftalık immünoterapi tedavileriyle sağlığını korumayı başardı.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

YENİ AŞKINI AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Sağlığına kavuşarak adeta hayata yeniden başlayan Teddi Mellencamp, aradığı mutluluğu da yeni ilişkisinde buldu.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

31 yaşındaki finansal fayda analisti PJ Conley ile birlikte olmaya başlayan oyuncu, sevgilisini babası John Mellencamp'ın konserinin ardından ailesiyle ve eski eşiyle bir araya getirdi.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

İlişkisini sosyal medyadan resmen duyuran Mellencamp, katıldığı podcast yayınında duygularını paylaştı.

Çocuklarımı yokluğuma alıştırıyorum diyordu… Ünlü oyuncu amansız hastalığı yendi, yeni hayatına ‘aşkıyla’ yelken açtı!

Yeni sevgilisi için "Çocukça bir heyecan... Çok tatlı değil mi?" ifadelerini kullanan ünlü isim, "İyi bir adam ve komik. Ailemle, kardeşlerimle ve babamla çok iyi anlaştı" diyerek yeni hayatındaki mutluluğunu ilan etti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör