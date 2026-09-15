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"Çocuklarının babası olacağım" demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

Dünyaca ünlü 'Wednesday' dizisinin yıldızı Catherine Zeta-Jones, efsane oyuncu Michael Douglas ile çeyrek asrı deviren mutlu birlikteliğinin bilinmeyenlerini paylaştı. 26 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşiyle ilişkilerini ayakta tutan formülü açıklayan güzel oyuncu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:43 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 12:46
Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

Hollywood'un en uzun soluklu evliliklerinden birine imza atan Catherine Zeta-Jones, usta aktör Michael Douglas ile 26 yılı geride bırakan birlikteliği hakkında konuştu.

Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

İlişkilerini bunca yıl ayakta tutan temel etkeni açıklayan güzel oyuncu, mutlu evliliğin sırrının çiftlerin ayrı geçirdikleri zaman olduğunu dile getirdi.

Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

Yaklaşık 30 yıl önce tanıştıklarında 81 yaşındaki Amerikalı aktör Douglas'ın "Çocuklarının babası ben olacağım" sözleriyle başlayan bu büyük aşk, Dylan (26) ve Carys (23) adındaki iki çocuklarıyla taçlandı.

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Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

The Sunday Times Culture'a konuşan Zeta-Jones, çeyrek asrı aşan bu yolculukta birbirlerine alan tanımanın evliliği taze tuttuğunu vurguladı.

Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

Dünyaca ünlü oyuncu Catherine Zeta-Jones, son dönemde küresel çapta büyük ses getiren 'Wednesday' dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

CATHERİNE ZETA-JONES KİMDİR?

25 Eylül 1969 tarihinde Galler'de dünyaya gelen Catherine Zeta-Jones, oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda tiyatro sahnelerinde başladı.

Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

1998 yapımı "The Mask of Zorro" (Zorro) filmiyle uluslararası alanda büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, kısa sürede Hollywood'un başrol isimleri arasına girdi.

Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

2002 yapımı "Chicago" müzikalindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nün (Oscar) sahibi olan Zeta-Jones; "Traffic", "Ocean's Twelve" ve "The Terminal" gibi pek çok kült filmde yer aldı.

Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

Yıldız oyuncu, günümüzde Netflix yapımı "Wednesday" dizisinde Morticia Addams karakterini canlandırıyor.

Çocuklarının babası olacağım demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!

Sinema dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminde yer alan 56 yaşındaki yıldız, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör