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'Çocuklarının babası olacağım' demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!
"Çocuklarının babası olacağım" demişti... 26 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Ünlü oyuncu evliliğin sırrını açıkladı!
Dünyaca ünlü 'Wednesday' dizisinin yıldızı Catherine Zeta-Jones, efsane oyuncu Michael Douglas ile çeyrek asrı deviren mutlu birlikteliğinin bilinmeyenlerini paylaştı. 26 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşiyle ilişkilerini ayakta tutan formülü açıklayan güzel oyuncu dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 12:46