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Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato'dan duygusal buluşma...
Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato'dan duygusal buluşma...
Çocukluk yıllarında başlayan dostlukları uzun süreli bir dargınlığa dönüşen Selena Gomez ve Demi Lovato, yıllar sonra aralarındaki buzları eriterek efsanevi Princess Protection Program filminin unutulmaz karelerini ve 2000'li yıllara damga vuran eğlenceli YouTube videolarını yeniden canlandırdı.
Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 09:57