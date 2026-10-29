Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

NOSTALJİK POZLAR YILLAR SONRA YENİDEN CANLANDI

Buzların erimesinin ardından iki eski dost, çocukluk yıllarından bu yana kendilerini takip eden sevenlerine anlamlı bir sürpriz hazırladı. Özel bir kozmetik çekimi için bir araya gelen Selena Gomez ve Demi Lovato, 2009 yılındaki efsanevi prenses temalı fotoğraflarını yıllar sonra yeniden canlandırdı.