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Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato'dan duygusal buluşma...

Çocukluk yıllarında başlayan dostlukları uzun süreli bir dargınlığa dönüşen Selena Gomez ve Demi Lovato, yıllar sonra aralarındaki buzları eriterek efsanevi Princess Protection Program filminin unutulmaz karelerini ve 2000'li yıllara damga vuran eğlenceli YouTube videolarını yeniden canlandırdı.

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 09:57
Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

Selena Gomez ve Demi Lovato'nun arkadaşlığı, henüz 10 yaşlarında katıldıkları Barney & Friends programının seçmelerinde başladı. Aynı projede rol alarak kısa sürede yakınlaşan ikili, ilerleyen yıllarda Disney ekranlarının en sevilen genç yıldızları haline geldi.

Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

Wizards of Waverly Place ile Selena, Camp Rock ile Demi geniş kitlelerce tanınırken; ikilinin birlikte çektiği eğlenceli videolar, röportajlar ve kırmızı halı pozları 2000'li yılların sonuna damga vurdu.

Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

Dostluklarını 2009 yapımı Princess Protection Program filmiyle pekiştiren iki isim, o dönem ekranların en sevilen ikilileri arasında yer alıyordu.

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Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

ŞÖHRETLE GELEN UZAKLAŞMA VE YILLAR SONRA GELEN TEMAS

Ancak çocukluktan bu yana devam eden bu yakın ilişki, şöhretin ve geçen yılların etkisiyle eski seyrini kaybetti. 2010'lu yıllarda aralarının açıldığına dair çıkan haberler, 2014'te sosyal medyadaki takipleşmeyi bırakmalarıyla netlik kazandı.

Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

Dargınlık süreci uzun yıllar devam ederken, geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen bir konser buluşması aralarındaki soğuk havanın dağılmaya başladığını gösterdi.

Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

Kuliste bir araya gelen ikilinin yeniden takipleşmeye başlaması, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

NOSTALJİK POZLAR YILLAR SONRA YENİDEN CANLANDI

Buzların erimesinin ardından iki eski dost, çocukluk yıllarından bu yana kendilerini takip eden sevenlerine anlamlı bir sürpriz hazırladı. Özel bir kozmetik çekimi için bir araya gelen Selena Gomez ve Demi Lovato, 2009 yılındaki efsanevi prenses temalı fotoğraflarını yıllar sonra yeniden canlandırdı.

Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

Kıyafet seçimlerinden aksesuarlara kadar 17 yıl önceki detaylara sadık kalınan çekimde ikili, 2008 yılında birlikte çektikleri popüler internet videolarını da tekrarladı.

Çocukluk arkadaşıyla yıllar sonra buzları eritti! Selena Gomez ve Demi Lovato’dan duygusal buluşma...

Çocuk yıldız olarak başladıkları kariyerlerine birer yetişkin olarak devam eden iki ünlü ismin bu buluşması, nostalji rüzgarı estirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör