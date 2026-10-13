Trend
Galeri
Trend Magazin
Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, henüz müzik dünyasında tanınmadığı 1979 yılında New York'ta çekilen fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Gençlik yıllarına ait karelerde Madonna, o dönemde dansçı olarak hayatını sürdürürken görülüyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 18:47
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 18:54