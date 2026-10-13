Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımda, ünlü ismin çocukluk halindeki derin bakışları öne çıktı. Takipçileri, fotoğrafın altına bakışların hiç değişmediğine vurgu yapan mesajlar yazarken, karedeki küçük kızın kimliği ve şimdiki hali de merak konusu oldu.