Trend Galeri Trend Magazin Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, henüz müzik dünyasında tanınmadığı 1979 yılında New York'ta çekilen fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Gençlik yıllarına ait karelerde Madonna, o dönemde dansçı olarak hayatını sürdürürken görülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.10.2026 18:47 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 18:54
Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Madonna, 1980'li yıllarda yayımladığı hit şarkılar ve sahne performanslarıyla dünya çapında ün kazanırken, gençlik yıllarındaki yaşamı ve müzik dünyasına uzanan yolculuğu da hayranlarının merak ettiği konular arasında yer almayı sürdürüyor.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

SANAT DÜNYASINDA YER EDİNMEYE ÇALIŞIYORDU

1979 yılında New York'ta yaşayan Madonna, dansla ilgileniyor ve sanat dünyasında kendine bir yer edinmeye çalışıyordu.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

İLGİYİ ARTIRAN PAYLAŞIM

İlerleyen yıllarda pop müziğin en etkili isimlerinden biri hâline gelecek olan sanatçının bu döneme ait fotoğrafları, kariyerinin ilk yıllarına duyulan ilgiyi yeniden artırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

NEW YORK'tA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Madonna'nın söz konusu fotoğraflarının, dönemin müzisyeni ve sevgilisi Dan Gilroy tarafından New York'ta çekildiği belirtiliyor.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

ÜNLÜ OLMADAN ÖNCEKİ YAŞAMINA IŞIK TUTTU

Henüz uluslararası şöhrete kavuşmamış olan sanatçının bu dönemi, müzik kariyerinin başlangıcından önceki yaşamına ışık tutuyor.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın, henüz müzik dünyasında tanınmadığı 1979 yılında New York'ta çekilen fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

DANSÇI OLARAK HAYATINI SÜRDÜRDÜ

Gençlik yıllarına ait karelerde Madonna, o dönemde dansçı olarak hayatını sürdürürken görülüyor.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

İşte ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Sosyal medya hesabından nostaljik bir kare paylaşan ünlü isim, çocukluk yıllarına ait fotoğrafıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Fotoğrafın altına "Minik bir kız çocuğu..." notunu düşen sanatçı, masum ifadesi ve cam gibi ışıldayan iri gözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Yıllar öncesine ait bu kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımda, ünlü ismin çocukluk halindeki derin bakışları öne çıktı. Takipçileri, fotoğrafın altına bakışların hiç değişmediğine vurgu yapan mesajlar yazarken, karedeki küçük kızın kimliği ve şimdiki hali de merak konusu oldu.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medyada ilgi odağı olan o fotoğraftaki minik kız çocuğu, Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara'dan başkası değildi. Güçlü yorumu, geniş repertuarı ve yıllara meydan okuyan sahne performanslarıyla tanınan ünlü sanatçı, bu paylaşımıyla çocukluk yıllarındaki bakışlarının bugün de değişmediğini gözler önüne serdi.

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

İşte dününün minikleri, şimdilerin yıldızları olan diğer ünlü isimlerin küçüklüğü...

BUSE VAROL

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

BESTE KÖKDEMİR

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

SILA TÜRKOĞLU

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

ASLIHAN KARALAR

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

EYLÜL TUMBAR

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

ALMEDA SAYIŞMAN

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

AFRA SARAÇOĞLU

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

SİNEM KOBAL

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

SEDA SAYAN

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

HÜLYA AVŞAR

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

BARIŞ ARDUÇ

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

KIVANÇ TATLITUĞ

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

YASEMİN ŞEFKATLİ

Çocukluk hallerini görenler tanıyamadı! Madonna’nın New York’ta çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

ALİŞAN