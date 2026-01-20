Trend Galeri Trend Magazin Çocukluk travması ortaya çıktı! Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'dan sarsıcı itiraf! "Babam beni evlatlık vermeye kalktı" 

Çocukluk travmaları, kanser süreci ve ablasıyla yaşadığı çatışmalar… Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla magazin gündeminde yankı uyandırdı. Hayatına dair birçok bilinmeyen detayı paylaşan Pekkan, "Babam beni evlatlık vermeye kalktı" sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

70'li yılların başarılı sanatçısı Semiramis Pekkan, yaptığı son açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Hayatına dair samimi değerlendirmelerde bulunan Pekkan, ablasıyla olan ilişkisinden sağlık sürecine, geçmişte yaşadıklarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

Bir televizyon programına konuk olan Semiramis Pekkan, ilk olarak ablasının kendisinden iki yaş büyük olduğunu söyleyerek Ajda Pekkan ile olan kardeşlik ilişkisini anlattı. Pekkan "Çok güzel bir kızdı ama çok da sert bir ablaydı. Bizi hep birbirimize düşürmeye çalıştılar" ifadelerini kullandı. Bugün gelinen noktada ablasıyla bağlarının oldukça güçlü olduğunu dile getiren Pekkan, "Ajda ile günde 8 kez görüntülü konuşuyoruz" sözleriyle aralarındaki yakınlığı vurguladı.

"ABLAM BANA HAŞİN DAVRANDI"

Kariyerinin ilk dönemlerine dair bir anısını da paylaşan Pekkan, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Sahneye çıkmam 24 saat içinde hadise oldu. Ablam o dönem bana biraz haşin davrandı. Çok da haklıydı."

"BABAM BENİ EVLATLIK VERMEYE KALKTI"

Anne ve babası hakkında da konuşan Semiramis Pekkan, çocukluk yıllarına dair anlattıklarıyla dikkat çekti. Semramis Pekkan herkesi şoke eden açıklamalara imza atarak, "Doğduğumda çok çirkinmişim, felaket bir şeymişim. Annem hemşireye 'Bu benim değil galiba, yanlış getirmişsiniz' demiş. Babam da evlatlık vermeye kalkışmış" ifadelerini kullandı. Babasına dair duygularını da paylaşan Pekkan, bu durumun özel hayatındaki tercihleriyle bağlantısını, "Hiçbir zaman babamla çok fazla yakınlığım olmadı. O yüzden eşlerim benden hep yaşça büyüktü" sözleriyle anlattı.

"KANSER OLDUĞUMU DUYUNCA MORALİMİ BOZMADIM"

Sağlık sürecine de değinen Semiramis Pekkan, tedavi dönemini güçlü bir duruşla geçirdiğini ifade ederek,
"Kanser olduğumu duyunca hiç moralimi bozmadım. Kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. Gayet güzel bir tedavi süreci yaşadım. Şimdi koruma dönemindeyim" dedi.

KARDEŞİ İÇİN 20 MİLYON TL'Yİ REDDETMİŞTİ!

Kardeşlik bağları bir hayli güçlü olan Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan geçen günlerde duygusal bir konuyla magazin gündeminde yer almıştı.

Süperstar, yaklaşık iki ay önce akciğerinde kist tespit edilen ve tedavi sürecine başlanan kardeşi Semiramis Pekkan'ı bu zor günlerinde yalnız bırakmak istememişti. Toplam değeri 20 Milyon TL'yi bulan üç ayrı sahne teklifini reddeden Pekkan, organizatörlerin "Fiyatı artıralım" ısrarlarına rağmen kararından dönmemişti.

"ÖNCELİĞİM PARA DEĞİL AİLEM"

Kardeşine olan düşkünlüğüyle bilinen sanatçı, teklif getirenlere kapıları kesin bir dille kapatarak, "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" yanıtını vermişti.

Süperstar, 2026'nın ilk saatlerini ve yılın ilk haftasını, tedavisini sürdüren kardeşiyle birlikte Bodrum'daki villasında geçirme kararı aldı. Yakın çevresine "Paradan daha önemli değerler var. Ailem benim önceliğim" dediği öğrenilen Ajda Pekkan'ın bu fedakarlığı, hayranlarından ve sanat camiasından büyük takdir topladı. Ajda Pekkan'dan "Hayır" yanıtını alan mekanlar ise yılbaşı programları için apar topar başka sanatçı arayışına girmişti.

Günler sonra Semiramis Pekkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşım, bu fedakarlığın ardındaki kardeşlik bağını gözler önüne sermişti.

Pekkan paylaşımında "Kardeşlik...Benim can yarım, benim idolüm o" sözlerine yer vermişti.

İşte Semiramis Pekkan'ın "kardeşlik" notuyla yayınladığı duygusal video...

KANSER SÜRECİNİ ANLATMIŞTI...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, sosyal medyada yayınladığı video ile hayranlarını hem üzdü, hem de umutlandırmıştı. Sanatçı, yaşadığı bir kaza sayesinde ölümden döndüğünü anlattığı anlar adeta viral olmuştu.

BİR KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü sanatçı, köpeği Tina'yı akşam tuvalete çıkardığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Bir demire çarparak düşen Pekkan, herhangi bir ciddi kırık olmasa da hastaneye gitmek zorunda kaldı. Bu olayı "ilahi bir mesaj" olarak tanımlayan sanatçı, yaşadığı düşüşün ardından sağlık kontrollerini yaptırmaya karar verdi.

"Allah'ım, bana bu düşüşü neden yaşattın?" diyerek hastaneye gittiğini anlatan Pekkan, o gün aldığı kararın hayatını değiştirdiğini ifade etti.

KONTROLLERDE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ancak ünlü sanatçı, tedbiri elden bırakmadı ve yaklaşık 10 gün sonra beyin tomografisi ile kontrollerini sürdürdü. Bu süreçte kapsamlı bir check-up yaptırmaya karar veren Pekkan, işte o anda hayatının şokunu yaşadı.

Doktorların akciğerlerinde bir kitle tespit ettiğini söyleyen sanatçı, bu bulgunun erken teşhis sayesinde fark edildiğini belirtti. Sol akciğerinin alt lobunun alınmak zorunda kaldığını dile getiren Pekkan, "Eğer o düşüşü yaşamamış olsaydım belki de çok geç olacaktı" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

"DOĞRU SORUYU SORDUM"

Yaşadığı kazayı "Hiçbir şey sebepsiz değil" sözleriyle yorumlayan Semiramis Pekkan, hayata olan inancını da dile getirdi. "O düşüş benim için hayatiydi ama ben doğru soruyu sordum" diyen sanatçı, bu sayede erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

TAKİPÇİLERİNE MESAJ: "KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Sevenlerine seslenen Pekkan, düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Erken teşhisin kanserle mücadelede en büyük avantaj olduğunu söyleyen sanatçı, kendi hikâyesini örnek göstererek takipçilerini bilinçlendirdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili yeni bir video yayınladı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Semiramis Pekkan, tedavi sırasında saçlarının döküldüğünü açıklayarak hayranlarını üzmüştü.

"SAÇLARIMI KAYBETTİM PERUK YAPTIRDIM"

Pekkan YouTube için çektiği videoda, "Kötü bir şey olmuyor. Koruma tedavisi alıyorum zehir veriyorlar insanın içine… Aslında o zehir başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan o tedavilerde saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir ne olacak, 4 tane peruk yaptırdım kendime" ifadelerini kullanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE VERDİĞİ RÖPORTAJDA İSE YAŞADIĞI ZOR GÜNLERDEN BAHSETMİŞTİ!

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, kişisel yaşamı ve meslek hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 35 yıllık evliliğini Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile sonlandıran Pekkan, geçmişte yaşadığı zorluklara dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Sanat hayatının başlarında ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar çektiğini belirten sanatçı, açlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.