Çocukluk travması ortaya çıktı! Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'dan sarsıcı itiraf! "Babam beni evlatlık vermeye kalktı"
Çocukluk travmaları, kanser süreci ve ablasıyla yaşadığı çatışmalar… Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla magazin gündeminde yankı uyandırdı. Hayatına dair birçok bilinmeyen detayı paylaşan Pekkan, "Babam beni evlatlık vermeye kalktı" sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:08