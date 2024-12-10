Trend Galeri Trend Magazin Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve daha nicesi... Yeşilçam'ın unutulmaz ismi İhsan Yüce'yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve daha nicesi... Yeşilçam'ın unutulmaz ismi İhsan Yüce'yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Girdiği her rolün hakkını veren yüce gönüllü usta isim İhsan Yüce, bundan 33 yıl önce 1991 yılında aramızdan ayrılmıştı... 62 yıllık hayatına sayısız eser sığdıran İhsan Yüce'yi oyuncu olarak tanıdık ama meğer 10 parmağında 10 marifet varmış... Çöpçüler Kralı'nda "Gül gibi zabıta dururken kızını çöpçüye veren adam", Kibar Feyzo'da Hacı Hüso... Tevazuyu hiç elden bırakmayan zarif adam İhsan Yüce'nin ömrü sanatla geçti. 150'yi aşkın filmde izlediğimiz İhsan Yüce'yi 7'den 70'e herkes tanıyor ama hayatı hakkındaki gerçekleri belki ilk defa duyacaksınız... İşte İhsan Yüce'nin bilinmeyenleri...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 06:23
Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve daha nicesi... Yeşilçam’ın unutulmaz ismi İhsan Yüce’yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Yeşilçam emektarı İhsan Yüce 1929 yılında başlayan ve 1991 yılında son bulan 62 yıllık hayatına 169 film, 59 senaryo, 10 yönetmenlik çalışması sığdırdı. Hem oyuncu, hem yazar, hem yönetmen, 'Ekmek Şarap, Sen ve Ben…'in unutulmaz şairi İhsan Yüce, aynı zamanda arkeolog, ressam ve heykeltıraştı.

Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve daha nicesi... Yeşilçam’ın unutulmaz ismi İhsan Yüce’yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

İhsan Yüce, Kemal Sunal ve Tarık Akan'ın en yakın arkadaşı, Menderes Samancılar, Aytaç Arman gibi pek çok usta oyuncuyu da Yeşilçam'a kazandırdı.

Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve daha nicesi... Yeşilçam’ın unutulmaz ismi İhsan Yüce’yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Kafkasya Dağıstan göçmeni yedi çocuklu ailenin üç oğlundan biri olan Yüce, 23 Ocak 1929 yılında Elazığ'da doğdu.

Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve daha nicesi... Yeşilçam’ın unutulmaz ismi İhsan Yüce’yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yaptı. Sanat yaşamına 1952'de İzmir'de, Halk ve Çocuk Tiyatrosunda başladı. Bir sezonluk ömrü olan Bizim Tiyatro'yu kurdu. İhsan Yüce, 1965-1966 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı. 1968 yılında üç arkadaşı ile birlikte Ankara Drama Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatroda "Suç ve Ceza ile Sahne Işıkları" isimli oyunları sahneledi ve ilgi gördü. Gen-Ar, Arena ve Direklerarası Tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü.

Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve daha nicesi... Yeşilçam’ın unutulmaz ismi İhsan Yüce’yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Altın Yumru filmi ile oyuncu olarak sinemaya geçti. Ertem Eğilmez'in yönettiği; filmlerde oyunculuğunu sürdürdü. Bu arada senaryo yazmaya başladı. Aslıer Film şirketini kurdu, senaristliğini, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı "Hayat Cehennemi" adlı filmi çekti.

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