Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve daha nicesi... Yeşilçam’ın unutulmaz ismi İhsan Yüce’yi oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Girdiği her rolün hakkını veren yüce gönüllü usta isim İhsan Yüce, bundan 33 yıl önce 1991 yılında aramızdan ayrılmıştı... 62 yıllık hayatına sayısız eser sığdıran İhsan Yüce'yi oyuncu olarak tanıdık ama meğer 10 parmağında 10 marifet varmış... Çöpçüler Kralı'nda "Gül gibi zabıta dururken kızını çöpçüye veren adam", Kibar Feyzo'da Hacı Hüso... Tevazuyu hiç elden bırakmayan zarif adam İhsan Yüce'nin ömrü sanatla geçti. 150'yi aşkın filmde izlediğimiz İhsan Yüce'yi 7'den 70'e herkes tanıyor ama hayatı hakkındaki gerçekleri belki ilk defa duyacaksınız... İşte İhsan Yüce'nin bilinmeyenleri...