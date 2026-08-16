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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 11 Ağustos'taki nikahtan bir gün önce imzaladığı evlilik sözleşmesi gün yüzüne çıktı. Birlikteliklerinin sonlanması halinde Arjantinli güzele sağlanacak ömür boyu finansal güvence ve Madrid'deki lüks mülkün geleceği, sözleşmedeki en dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:00