Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Buna göre, ailenin geçmişte pek çok anısına sahne olan ve Madrid'in en seçkin bölgelerinden La Finca'da yer alan milyon dolarlık dev malikane, olası bir kopuş durumunda doğrudan Rodriguez'in mülkiyetine geçecek. Toplam servetinin 1,2 milyar doları aştığı öngörülen dünyaca ünlü forvetin, attığı bu yasal adımla hem aile yaşamını hem de partnerinin geleceğini garanti altına aldığı değerlendiriliyor.