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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 11 Ağustos'taki nikahtan bir gün önce imzaladığı evlilik sözleşmesi gün yüzüne çıktı. Birlikteliklerinin sonlanması halinde Arjantinli güzele sağlanacak ömür boyu finansal güvence ve Madrid'deki lüks mülkün geleceği, sözleşmedeki en dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.08.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:00
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Portekiz'in köklü yayın organlarından Jornal de Noticias'ın ulaştığı resmi belgeler, magazin dünyasında uzun süredir merakla beklenen o büyük gelişmeyi netleştirdi. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 11 Ağustos Salı günü saat 13.30'da, Lizbon yakınlarındaki prestijli Quinta da Marina bölgesinde yer alan, sıfırdan inşa ettirdikleri 30 milyon sterlin değerindeki malikanelerinde hayatlarını birleştirdi.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Özel sinema salonu, yeraltı otoparkı ve sonsuzluk havuzuyla göz kamaştıran bu süper lüks konut, çiftin sadece yakın çevresini ağırladığı son derece hususi bir törene ev sahipliği yaptı. Bu hamleleyle birlikte ikili, daha önce Madeira'daki Funchal Katedrali'nde nikah masasına oturacaklarına dair basına yansıyan tüm iddialara da son noktayı koymuş oldu.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

İMZALARDAN BİR GÜN ÖNCE NOTERDE DEVASA ANLAŞMA

Ancak görkemli nikahın ardındaki asıl çarpıcı detaylar, masadaki imzaların hemen öncesinde şekillendi. Yıllardır süren birlikteliklerini resmiyete taşıyan çiftin, düğünden bir gün önce, yani 10 Ağustos tarihinde Lizbon'daki bir noter bürosuna giderek kapsamlı bir evlilik sözleşmesine imza attıkları ortaya çıktı.

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

İkilinin gelecekteki mali dengelerini net bir yasal tabana oturtan bu özel protokolle, evlilik öncesinde edinilen tüm servetin ayrılığı prensibi kararlaştırıldı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

ÖMÜR BOYU 100 BİN EURO VE LÜKS MALİKANE ŞARTI

Yapılan protokolün en çok konuşulan maddesi ise olası bir ayrılık senaryosunda devreye girecek olan finansal güvenceler oldu. Sözleşme uyarınca, birlikteliğin sona ermesi halinde Portekizli yıldız, Georgina Rodriguez'e her ay düzenli olarak 100 bin euro ömür boyu nafaka ödemekle yükümlü kılındı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Arjantinli içerik üreticisinin Ronaldo ile geçen yılları boyunca yakaladığı yaşam standartlarını ve sosyal statüsünü korumayı hedefleyen anlaşma, gayrimenkul paylaşımında da dikkat çekici kararlar içeriyor.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Buna göre, ailenin geçmişte pek çok anısına sahne olan ve Madrid'in en seçkin bölgelerinden La Finca'da yer alan milyon dolarlık dev malikane, olası bir kopuş durumunda doğrudan Rodriguez'in mülkiyetine geçecek. Toplam servetinin 1,2 milyar doları aştığı öngörülen dünyaca ünlü forvetin, attığı bu yasal adımla hem aile yaşamını hem de partnerinin geleceğini garanti altına aldığı değerlendiriliyor.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

SADECE DÖRT ŞAHİT

Gözlerden uzak, son derece özel olarak planlanan bu nikaha, çiftin çocukları dışında yalnızca dört özel şahit davet edildi.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Porto'dan Cascais'e özel olarak gelen nikah memuru Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira'nın kıydığı nikahta; Georgina'nın kız kardeşi Ivana, Ronaldo'nun yakın dostu Miguel Paixao ile İspanyol kuyumcu Jose Rodriguez Sangil ve eşi Monica Goncalez Martinez şahitlik yaptı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ YOK, GÖZLER YENİ SEZONDA

Resmi makamlara 1.493 numarasıyla kaydedilen evlilik cüzdanındaki detaylara göre, 41 yaşındaki Cristiano ve 32 yaşındaki Georgina herhangi bir soyadı değişikliğine gitmedi.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Buenos Aires doğumlu Georgina Luisa Rodriguez Hernandez, İngiltere'deki geleneklerin aksine kocasının soyadını almadan kendi adını kullanmaya devam edecek.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Merhum babası Jose Dinis'in adının da yer aldığı evraklarla on yıllık aşkını resmileştiren Portekizli yıldız, balayını oldukça kısa tuttu. Taze evli çift, Ronaldo'nun kulübü Al Nassr ile yeni sezona başlamak üzere çoktan Suudi Arabistan'a dönüş yaptı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

DÜĞÜNE DAMGA VURAN BİR DİĞER DETAY RONALDO'NUN AİLESİNİN YANINDA OLMAMASIYDI!

Törene dair en çok ses getiren ve tartışma yaratan detay ise Cristiano Ronaldo'nun ailesinin bu en mutlu gününde yanında olmamasıydı. Çarpıcı iddialara göre, annesi Dolores Aveiro ve kardeşleri Hugo, Elma ve Katia, bu sürpriz evliliği törenden sadece 30 saniye önce öğrendi!

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Portekizli ünlü televizyon sunucusu Cristina Ferreira, ailenin bu özel günden dışlanmasının büyük sorunlara yol açacağını belirtti. Bir diğer sunucu Claudio Ramos ise ailenin bu durumdan ne kadar üzüntü duymuş olabileceğine dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in evlilik sözleşmesindeki detay şaşırttı! Ömür boyu nafaka bedeli dudak uçuklattı...

Tüm bu kriz söylentilerine rağmen, gelin-kaynana çatışması iddialarını yıllardır reddeden anne Dolores ve abla Katia, çiftin sosyal medyadaki yüzüklü fotoğrafına kalp emojileri bırakarak evliliğe onay verdiklerini gösterdiler.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör