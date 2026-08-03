Cruise gemisinden düşerek kaybolmuştu... Mücevher kraliçesi Dilek Ertek'in hayatı film oluyor! 

Türkiye'nin çalışkan ve üretken kadınlarının en güzel örneklerinden olan ve mütevazı yaşam tarzıyla da dikkat çeken Nurten Hanım, altına da "Karınca gibi çalışkan mı, ağustos böceği gibi keyifçi olmak mı? İş yaşamından artan zamanda da iş çok. Arayana 'kolay gelsin' demeyin; hiç de kolay değil. Ama çalışanı çalışmayanı görmek gerek, çalışanın da hakkını vermek gerek" notunu düşmüş. Nurten Hanım'ın iş aşkına ve çalışkanlığına şapka çıkarıyorum; bravo...