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Cruise gemisinden düşerek kaybolmuştu... Mücevher kraliçesi Dilek Ertek'in hayatı film oluyor!
Cruise gemisinden düşerek kaybolmuştu... Mücevher kraliçesi Dilek Ertek'in hayatı film oluyor!
2022 yılında Karayipler'de cruise gemisinde tatildeyken kamarasının balkonundan düşerek kaybolan iş kadını Dilek Ertek'in hayatı belgesel oluyor. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 06:50