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Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...
Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...
Aile hayatıyla yakından takip edilen ünlü ismin bebeklik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar öncesine ait kareyi görenler, çocuklarının aslında kime benzediğini tek bakışta anladı. İşte genetik benzerliğiyle görenleri şaşırtan o isim...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 16:33