Trend Galeri Trend Magazin Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Aile hayatıyla yakından takip edilen ünlü ismin bebeklik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar öncesine ait kareyi görenler, çocuklarının aslında kime benzediğini tek bakışta anladı. İşte genetik benzerliğiyle görenleri şaşırtan o isim...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 16:23 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 16:33
Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden birinin yıllar öncesine ait bebeklik fotoğrafı dikkat çekti.

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Kısa sürede yayılan bu nostaljik kare, görenleri kısa bir süreliğine çocukluk yıllarına götürdü.

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Fotoğraftaki minik kızın kim olduğu ise merak konusu oldu...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Yıllar içinde ekranların tanınan isimlerinden biri haline gelen kişinin Buse Varol olduğu ortaya çıktı.

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Buse Varol, Alişan ile evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğuyla birlikte aile hayatını sürdürüyor.

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

İşte sizler için derlediğimiz dünün çocukları bugünün ise yıldızı olan diğer ünlü isimler!

BESTE KÖKDEMİR

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

SILA TÜRKOĞLU

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

EYLÜL TUMBAR

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

ALMEDA SAYIŞMAN

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

AFRA SARAÇOĞLU

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

SİNEM KOBAL

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

SEDA SAYAN

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

HÜLYA AVŞAR

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

BARIŞ ARDUÇ

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

KIVANÇ TATLITUĞ

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

ALİŞAN

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

SİBEL CAN

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

AMİNE GÜLŞE

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Ezo Sunal- Ali Sunal

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Ezo Sunal

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Petek Dinçöz

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Kenan Doğulu

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Haluk Bilginer

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Barış Manço

Daha bebekken bile güzelliğiyle dikkat çekmiş! Ünlü oyuncunun çocukluk hali şaşırttı: Şimdi 2 çocuk annesi...

Bergüzar Korel