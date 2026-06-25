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Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı
Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı
Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid, emlak geliştiricisi Randy Kendrick ile nişanlandı. Yolanda Hadid, yeniden evlilik yolunda önemli bir adım atarak nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 12:40