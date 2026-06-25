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Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid, emlak geliştiricisi Randy Kendrick ile nişanlandı. Yolanda Hadid, yeniden evlilik yolunda önemli bir adım atarak nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:32 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 12:40
Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid, bir kez daha evlilik hazırlığıyla gündeme geldi.

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

62 yaşındaki eski model ve televizyon kişiliği Yolanda Hadid'in, emlak geliştiricisi Randy Kendrick ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

Uzun süredir birlikte olan çiftin ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği biliniyor.

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Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

Hadid'in daha önce iş insanı Joey Jingoli ile nişanlı olduğu, ancak bu ilişkiyi geçtiğimiz yıl sessiz bir şekilde noktaladığı ortaya çıkmıştı. Özel yaşamını basından uzak tutmasıyla bilinen Yolanda Hadid, geçmişte de ilişkileriyle magazin gündeminde yer almıştı.

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

1994 yılında Mohamed Hadid ile evlenen Yolanda Hadid, bu evlilikten Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in annesi oldu. Çift 2000 yılında yollarını ayırsa da aile bağlarını korumaya devam etti. Hadid, 2011-2017 yılları arasında ise müzisyen David Foster ile evliydi.

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Daha kızlarının mürüvvetini görmemişti...Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin annesi Yolanda Hadid nişanlandı

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL