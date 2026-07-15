Trend
Galeri
Trend Magazin
Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...
Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...
İlişkileriyle magazin dünyasının en çok yakıştırılan çiftleri arasında yer alan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, tatil için rotayı yine Çeşme'ye çevirdi. Denizin ortasında birbirlerine sarılıp romantik anlar yaşayan sevgililerin, görenleri imrendiren o aşk dolu tatil kareleri dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:13