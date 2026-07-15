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Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

İlişkileriyle magazin dünyasının en çok yakıştırılan çiftleri arasında yer alan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, tatil için rotayı yine Çeşme'ye çevirdi. Denizin ortasında birbirlerine sarılıp romantik anlar yaşayan sevgililerin, görenleri imrendiren o aşk dolu tatil kareleri dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:13
Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

"Ateş Kuşları", "Masumiyet" ve "Çukur" gibi başarılı projelerle tanınan oyuncu İlayda Alişan ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in uzun süredir devam eden birliktelikleri doludizgin sürüyor.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aşk dolu pozlarla sık sık adlarından söz ettiren ve hayranlarının evlilik haberini heyecanla beklediği ünlü çift, son olarak Çeşme tatilinde deniz ortasındaki romantik anlarıyla magazin gündemine oturdu.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Yakın arkadaş gruplarıyla gittikleri plajda meraklı bakışlara aldırmadan birbirine sıkı sıkı sarılan sevgililerin bu samimi halleri büyük ilgi gördü.

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Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin özel hayatı kadar memleketleri de hayranları tarafından merak ediliyor.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Tatildeki aşk dolu anlarıyla gündemden düşmeyen çiftten İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olup anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından ise Trabzonludur.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Ankara doğumlu olan Oğulcan Engin ise baba tarafından aslen Trabzon Maçkalıdır.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Başarılı sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlenen, çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile örnek bir aile kuran ünlü sunucunun, aile bağlarına olan bu düşkünlüğü aslında büyüdüğü yuvadan geliyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eyüp ilçesinde doğan ünlü isim, kalabalık ve neşeli bir ailede büyüdü.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Aile hayatına büyük önem veren Esra Erol, tam 5 kız kardeşin ortancası. Evin enerjisi hiç bitmeyen bu kalabalık yuvasında, babasının mesleği ise tüm ailenin hayat rotasını bambaşka bir yere çevirecekti.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Esra Erol'un babası Seyfi Erol bir polis memuruydu. Baba Seyfi Erol'un görevi nedeniyle çıkan tayin, aileyi İstanbul'un kalabalığından alıp Ege'nin tarihi şehri Kütahya'ya taşıdı. Televizyon dünyasına damga vuracak olan ünlü sunucu, öğrenim hayatının büyük bir kısmını işte bu şehirde, Kütahya'da tamamladı.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

İŞTE GERÇEK MEMLEKETİ!
Yıllarca Kütahya'da yaşaması sebebiyle pek çok hayranının buralı sandığı ünlü sunucunun gerçek memleketi ise çok daha başka bir bölgede! Seyfi Erol'un ve dolayısıyla Erol ailesinin kökleri Karadeniz'e uzanıyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, aslen Sinoplu! Şimdilerde İstanbul'da kariyerine yön veren güzel sunucu, aslen bir Karadeniz kızı.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

MEMELEKETİ MERAK EDİLEN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM OKTAY KAYNARCA

Türk televizyon tarihine Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi efsane karakterlerle damga vuran Oktay Kaynarca, atv ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda, samimi ve karizmatik sunumuyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Popülerliği her geçen gün artan ünlü ismin kökenleri ise merak edilip internette aratılmaya başlandı.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Özberk, katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirmişti.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça söylemişti: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurmuştu.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Dalgaların arasında romantizm! İlayda Alişan ve Oğulcan Engin tatilde aşka geldi: Sevgilisine sıkı sıkı sarıldı...

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.