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Dayısı Kadir İnanır'a "bir kravat bile bırakmamış" demişti... Levent İnanır'a bir şok da Neslihan Acar'dan!

Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı duruşmanın ertelenmesinin ardından, sanatçının yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında yaşanan gerilim sürüyor. Son olarak Acar'ın, bugün eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:30 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 15:11
Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat dünyası ve milyonlarca hayranı üzerinde derin bir üzüntü yarattı. Usta oyuncunun ardından geride bıraktığı sanat mirası kadar, yaşamına dair hukuki detaylar da merak konusu olurken, vasiyetiyle ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. İnanır'ın yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırladığı, ilkini 2015 yılında, diğer ikisini ise 2022'de noter huzurunda düzenlediği öğrenildi.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

AKRABALARI ADLİYE ÖNÜNDE SIRAYA GİRDİ

Kritik saat yaklaşırken usta oyuncunun yakın çevresi ve yeğenleri de Beykoz Adliyesi binasında yerini almıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde toplanan aile üyeleri ve yeğenlerin, mahkeme salonundan gelecek resmi açıklamaları takip etmek üzere heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu gözlenmişti.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

VASİYET KARARI ERTELENDİ!

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada erteleme kararı çıkmıştı.

Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanmasının 17 Aralık tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, "28 mirasçı var" dedi. Levent İnanır, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" ifadelerini kullanmıştı.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

"KADİR İNANIR'IN İRADE SORUNU VARDI"

Yeşilçam oyuncusunun 2015'te hazırladığı vasiyetin neden değiştiğine ilişkin "O da bir soru işareti." diyerek durumun kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayan Levent İnanır ayrıca, "Sevgili Kadir dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak vasiyetnamenin içeriği de çok önemli değil. Vasiyetini üç kez değiştirmiş. Neden değiştirdi? Kafa karışıklığı var, irade sorunu var." açıklamasında bulunmuştu.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

"KADİR İNANIR SÖZÜ VE DURUŞU BİRBİRİYLE ÖRTÜŞEN BİR İNSAN"

Duruşma öncesinde Kadir İnanır hakkında "Dayımın irade sorunu vardı" ifadelerini kullanan Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Neslihan Acar, eski eşine yönelik eleştirilerde bulunurken Kadir İnanır'dan, "sözü ve duruşu birbiriyle örtüşen bir insan" şeklinde söz etmişti.

Acar, "Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla" demişti.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

ŞİDDET İDDİASI

Acar, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, 14 yıl önce Levent İnanır tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdü. O dönemde çektiği şiddet görüntüsünü İnanır'a gönderdiğini ve bu fotoğraf üzerinden kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

LEVENT İNANIR HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Acar'ın bugün eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı çıkarttığı öğrenildi.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

Oyuncunun menajeri Özlem Ülüş, "Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda, süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz. Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

"BENİM ANNEM DE BABAM DA NESLİHAN'DIR"

Levent İnanır ve Neslihan Acar'ın kızı Öykü Arıca, annesine destek vererek, "Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor. Benim için konu zaten kapanmıştır; tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak. İşimize bakalım" demişti.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

DEV SERVETTE ASLAN PAYI HAYAT ARKADAŞINA MI GİDİYOR?

Usta oyuncunun son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bir kısmını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öne sürüldü. Belgede ayrıca Kural'ın vefat etmesi ihtimaline karşı, servetin insan hakları dernekleri ile eğitim kurumları arasında paylaştırılmasının istendiği iddia edildi.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

Söz konusu iddiaların ardından gözler usta sanatçının ailesine çevrildi. İnanır'ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve toplam yasal mirasçı sayısının 28'i bulduğu ifade edilirken, yeğenlerin hukuki süreç başlatıp vasiyetnameye itiraz etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

"HERKES KENDİ KARARINI VERİYOR"

Yaşanan tartışmaların ardından sessizliğini korumak istediğini belirten Jülide Kural ise acısını yaşadığını ifade ederek, "Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI NE KADAR?
İnanır'ın vefatının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

Kadir İnanır'ın mirası sadece taşınmazlar ve maddi varlıklardan oluşmuyor. Usta sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği değerli saatleri, özel tasarım aksesuarları ve kişisel koleksiyonlarının da miras kapsamında yer aldığı belirtiliyor.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

Kadir İnanır'ın mal varlığı arasında yalnızca gayrimenkul ve banka hesapları değil, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunuyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet lüks saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

3 BİN KURBAĞA FİGÜRÜ

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır'ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer alıyor.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

Yarım asrı aşan sanat yaşamına 180'i aşkın film ve çok sayıda televizyon dizisi sığdıran İnanır, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kuşakların ortak hafızasında silinmez bir yer edindi. Her rolüne kattığı derinlik ve güçlü oyunculuğuyla Türk sinemasına damga vuran usta isim, ardında unutulmayacak bir miras bıraktı.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

İŞTE KADİR İNANIR'IN HAFIZALARA KAZINAN UNUTULMAZ ROLLERİ…

DÖNÜŞ

Türkan Şoray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ilk yapım olan Dönüş filminde, Almanya'da çalışmak üzere köyünden ayrılan İbrahim'in, zamanla yaşadığı çevreye yabancılaşması ve köyde bıraktığı eşi Gülcan'la olan kırılgan ilişkisi konu edilir. Filmde İbrahim karakterine güçlü performansıyla Kadir İnanır hayat verir.

Köyde adı dedikodulara karışan Gülcan yüzünden itibarını geri kazanmayı kendine bir görev edinen İbrahim, yıllar sonra köyüne dönmeye karar verir. Ancak bu süreçte Almanya'da yeni bir hayat kurmuş, bir Alman kadınla evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur.

Geçmişle bugün arasında sıkışan İbrahim'in köye dönüşü, hem kendi iç hesaplaşmasını hem de köydeki dengeleri derinden sarsar.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

DEVLERİN AŞKI

1976 yapımı Türk sinemasının unutulmaz romantik dram filmlerinden biri olarak Osman F. Seden yönetmenliğinde izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını İrfan Ünal'ın üstlendiği filmde başrolleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır paylaştı.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

Hikâye, büyük bir iş insanı olan Süreyya Bey'in hayatını kurtaran genç adam Tarık'ı yanına almasıyla başlar. Zamanla güvenini kazanan Tarık, Süreyya'nın en yakın adamı haline gelirken, ikilinin arasındaki dostluk beklenmedik bir aşk yüzünden sınanır. Tarık'ın geçmişinde unutamadığı sevgilisi Türkan'ın, Süreyya'nın hayatında ortaya çıkmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır ve aşk, kıskançlık ile ihanetin gölgesinde büyük bir çatışmaya dönüşür.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

KARA GÖZLÜM

1970 yılında usta yönetmen Atıf Yılmaz imzasıyla beyaz perdeye taşındı ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ı ilk kez aynı filmde buluşturdu.

Balıkçı Azize ile "Şopen" lakabıyla tanınan genç bir bestecinin dokunaklı aşkını konu alan yapım, yıllar geçmesine rağmen etkisini korumayı başardı. Türkan Şoray'ın canlandırdığı Azize'nin balık satarken söylediği neşeli türkü ise filmin en unutulmaz sahneleri arasında yer alarak izleyicilerin hafızasına kazındı.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

Türk sinemasının en özel aşk filmlerinden biri olarak yıllara meydan okumaya devam ediyor. Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı eserinden uyarlanan filmde Atıf Yılmaz yönetmen koltuğunda otururken, başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

Kamyon şoförü İlyas ile Asya'nın tutkulu aşkıyla başlayan hikâye, yaşanan ihanetin ardından bambaşka bir yöne evrilir. Hayatına Cemşit ile devam etmeye çalışan Asya'nın, yıllar sonra geri dönen İlyas karşısında verdiği karar; "Sevgi emektir" sözüyle birlikte Türk sinemasının en unutulmaz finallerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

TATAR RAMAZAN

1990 yılında vizyona girerek Kadir İnanır'ın kariyerindeki en unutulmaz yapımlardan biri oldu. Kerim Korcan'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Melih Gülgen'in yönetmenliğini üstlendiği film, adaletsizliğe boyun eğmeyen cesur bir Kırım Tatarı'nın mücadelesini konu alıyor.

Kadir İnanır'ın hayat verdiği Ramazan karakteri, haksızlıklara karşı dimdik duran tavrıyla izleyicinin hafızasında yer etti ve usta oyuncuyla özdeşleşen rollerden biri haline geldi. Büyük ilgi gören yapımın hikâyesi, 1992 yılında gösterime giren Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle devam etti.

Dayısı Kadir İnanır’a bir kravat bile bırakmamış demişti... Levent İnanır’a bir şok da Neslihan Acar’dan!

YILANLARIN ÖCÜ

Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve toplumsal gerçekçi yapısıyla dikkat çeken önemli filmler arasında yer aldı. Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda Fatma Girik, Kadir İnanır, Erdal Özyağcılar, Serpil Çakmaklı ve Nur Sürer başrolleri paylaştı.

Köyde bir ev ve arazi meselesi yüzünden iki aile arasında büyüyen çatışmayı anlatan film, dönemin sosyal sorunlarını çarpıcı bir dille beyaz perdeye taşıdı. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Kara Bayram karakteri ise güçlü duruşu ve adalet arayışıyla hafızalara kazınan performanslarından biri oldu.