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Dayısı Kadir İnanır'a 'bir kravat bile bırakmamış' demişti... Levent İnanır'a bir şok da Neslihan Acar'dan!
Dayısı Kadir İnanır'a "bir kravat bile bırakmamış" demişti... Levent İnanır'a bir şok da Neslihan Acar'dan!
Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı duruşmanın ertelenmesinin ardından, sanatçının yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında yaşanan gerilim sürüyor. Son olarak Acar'ın, bugün eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 15:11