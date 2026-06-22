Trend Galeri Trend Magazin Dedesi Gazanfer Özcan'ın izinden gidiyor... 'A.B.İ.' dizisinin yıldızı Tarık Ündüz'den duygusal açıklama! "Oğlum hayatımı değiştirdi"

Dedesi Gazanfer Özcan'ın izinden gidiyor... 'A.B.İ.' dizisinin yıldızı Tarık Ündüz'den duygusal açıklama! "Oğlum hayatımı değiştirdi"

Ekranların sevilen dizisi 'A.B.İ.'nin oyuncusu Tarık Ündüz, katıldığı Babalar Günü etkinliğinde samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Burcu Çam ile yıllar süren birlikteliklerinin ardından hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını belirten ünlü oyuncu, usta sanatçı dedesi Gazanfer Özcan'ın izinden gidecek o hayalini paylaştı.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:27 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:28
Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Magazin dünyasının ünlü isimleri Babalar Günü etkinliğinde buluştu. Atv dizisi 'A.B.İ.'de rol alan Tarık Ündüz, etkinliği eşi Burcu Çam ve 11 aylık çocukları Aslan ile birlikte geldi.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Ündüz, "Aslan bizim hayatımızı değiştirdi. Hayata bakışımızı, tutunuşumuzu... Her şey bir yana Aslan bir yana. Burcu ile 18 yıldır beraberdik, son 5 senedir evliyiz. Verdiğimiz en doğru karar çocuk yapmak oldu. Aslan'a bakınca içim eriyor" diye konuştu.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

17 yıl önce aramızdan ayrılan Gazanfer Özcan'ın torunu olan Ündüz, oğlunun da oyuncu olması halinde 4 kuşağın oyuncu olacağını söyledi:

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Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

"Dedem, annem ve ben oyuncuyuz. Aslan da aramıza katılırsa 4 kuşak oyuncu olacak."

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

SAFİYE SOYMAN

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sanatçı, Ziya Akaröz ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden dünyaya gelen biricik kızı Ümran Akaröz'ün doğum gününü Instagram üzerinden yayınladığı duygusal satırlarla kutladı.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Kızıyla olan bağını her fırsatta dile getiren Soyman, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Canım kızım ümranım benim iyi ki doğdun ömrüm benim. Doğum günün kutlu ve musmutlu olsun evlatlarımla sevdiklerinle seni çok seviyorum"

Safiye Soyman'dan kızı Ümran'a duygusal doğum günü notu: "İyi ki doğdun ömrüm"

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Gözlerden uzak bir yaşam süren kızı Ümran'ın yeni yaşını tebrik eden ünlü sanatçının bu içten sevinci, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

YILDIZ KAPLAN

1996-2001 yılları arasında televizyon ekranlarında fırtınalar estiren, Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı efsane komedi dizisi Tatlı Kaçaklar, yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitlemişti. Dizide canlandırdığı popüler karakterle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan, popülaritesinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak ekran dünyasına veda etmişti.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Uzun yıllardır medyanın ve kameraların uzağında, ailesiyle birlikte sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü isim, uzun süren sessizliğini oğlu için bozdu.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

MEZUNİYET POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Yıldız Kaplan, bu kez takipçileriyle ailece kutladıkları büyük bir mutluluğu paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlu liseden mezun oldu.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

"GURURUM, ÖMRÜM"

Oğlunun lise mezuniyet törenine eşiyle birlikte katılan Yıldız Kaplan, törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Yıllardır kameralardan uzak büyüyen oğlunun son halini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kaplan paylaştığı hikayeye, "Benim saygılı efendi oğlum. Gururum, ömrüm" notunu düştü.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Dedesi Gazanfer Özcan’ın izinden gidiyor... ’A.B.İ.’ dizisinin yıldızı Tarık Ündüz’den duygusal açıklama! Oğlum hayatımı değiştirdi

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.