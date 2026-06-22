Dedesi Gazanfer Özcan'ın izinden gidiyor... 'A.B.İ.' dizisinin yıldızı Tarık Ündüz'den duygusal açıklama! "Oğlum hayatımı değiştirdi"

Ündüz, "Aslan bizim hayatımızı değiştirdi. Hayata bakışımızı, tutunuşumuzu... Her şey bir yana Aslan bir yana. Burcu ile 18 yıldır beraberdik, son 5 senedir evliyiz. Verdiğimiz en doğru karar çocuk yapmak oldu. Aslan'a bakınca içim eriyor" diye konuştu.