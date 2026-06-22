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Dedesi Gazanfer Özcan'ın izinden gidiyor... 'A.B.İ.' dizisinin yıldızı Tarık Ündüz'den duygusal açıklama! "Oğlum hayatımı değiştirdi"
Dedesi Gazanfer Özcan'ın izinden gidiyor... 'A.B.İ.' dizisinin yıldızı Tarık Ündüz'den duygusal açıklama! "Oğlum hayatımı değiştirdi"
Ekranların sevilen dizisi 'A.B.İ.'nin oyuncusu Tarık Ündüz, katıldığı Babalar Günü etkinliğinde samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Burcu Çam ile yıllar süren birlikteliklerinin ardından hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını belirten ünlü oyuncu, usta sanatçı dedesi Gazanfer Özcan'ın izinden gidecek o hayalini paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:27
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:28