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Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!
Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!
Uzun süredir haklarında çıkan iddialara sessiz kalan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkı nihayet belgelendi! Ünlü çift, birlikte çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etti. Yaren Güldiken'in beyaz kalpli yorumu ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 08:57