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Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!

Uzun süredir haklarında çıkan iddialara sessiz kalan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkı nihayet belgelendi! Ünlü çift, birlikte çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etti. Yaren Güldiken'in beyaz kalpli yorumu ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 08:57
Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!

Aynı yapımda birlikte kamera karşısına geçen Alper Çankaya ve Yaren Güldiken'in bir süredir birlikte olduğu yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşuluyordu.

Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!

İkilinin yakınlaştığına dair söylentiler, Alper Çankaya'nın diziden ayrılmasının ardından rol arkadaşlarıyla paylaştığı karelerle yeniden alevlendi.

Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!

Özellikle Çankaya'nın paylaşımında, Yaren Güldiken ile kış aylarında çekilmiş bir fotoğrafa yer vermesi dikkat çekmiş ve aşk dedikodularını güçlendirmişti.

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Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!

Uzun süre haklarında çıkan haberlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ikili, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!

Birlikte çıktıkları tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Çankaya ve Güldiken, böylece ilişkilerini dolaylı olarak doğrulamış oldu.

Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!

Alper Çankaya'nın yayınladığı fotoğraflara Yaren Güldiken'in beyaz kalp emojisi bırakması da takipçilerin gözünden kaçmadı.

Dedikodular doğru çıktı: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti sosyal medyada aşklarını ilan etti!

Bu yorum, çiftin aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör