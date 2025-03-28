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Demet Akalın ineklere 'yalan mı' şarkısını söyledi o anlar viral oldu! 'Ay ağlayacak az sonra...'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı son video ile takipçilerini şaşırttı. Akalın, ineklere şarkı söylediği anları Instagram hesabında paylaştı. Video adeta virale dönüştü! Bakın şarkıyı nasıl söylüyor…

Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 12:14
Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi o anlar viral oldu! ’Ay ağlayacak az sonra...’

Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Demet Akalın, başarılı iş hayatıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi o anlar viral oldu! ’Ay ağlayacak az sonra...’

Kariyerinin yanı sıra, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan Akalın, geçtiğimiz günlerde takipçilerini duygulandırmıştı.

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi o anlar viral oldu! ’Ay ağlayacak az sonra...’

Henüz 2 yaşındayken babasını bir trafik kazası sonucunda kaybeden başarılı popçu, Ali Akalın'ın fotoğrafını paylaşmıştı.

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi o anlar viral oldu! ’Ay ağlayacak az sonra...’

"YAŞAYAMADIĞIMIZ YILLAR İÇİN..."

Akalın yayınladığı kareye, "Babam, kalbim. Ben de çok üzgünüm yaşayamadığımız yıllar için." notunu düşmüştü.

Demet Akalın ineklere ’yalan mı’ şarkısını söyledi o anlar viral oldu! ’Ay ağlayacak az sonra...’

Hemen ardından yeni bir paylaşım yapan Akalın, bu sefer de kalp emojisi koyarak babasını andı...