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Demet Akalın ineklere 'yalan mı' şarkısını söyledi o anlar viral oldu! 'Ay ağlayacak az sonra...'
Demet Akalın ineklere 'yalan mı' şarkısını söyledi o anlar viral oldu! 'Ay ağlayacak az sonra...'
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı son video ile takipçilerini şaşırttı. Akalın, ineklere şarkı söylediği anları Instagram hesabında paylaştı. Video adeta virale dönüştü! Bakın şarkıyı nasıl söylüyor…
Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 12:14