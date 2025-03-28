Video Magazin Demet Akalın'ın ineklere şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu | Video
Demet Akalın'ın ineklere şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu | Video

Demet Akalın'ın ineklere şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu | Video

28.03.2025 | 11:56

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Akalın'ın ineklere şarkı söylediği videosu sosyal medyada viral oldu.

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