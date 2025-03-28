Demet Akalın'ın ineklere şarkı söylediği anlar sosyal medyada viral oldu | Video
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Akalın'ın ineklere şarkı söylediği videosu sosyal medyada viral oldu.
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