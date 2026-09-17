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Demet Akalın'a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün bir konser verdi. Demet Akalın, konseri sırasında tacize uğradı. Yaşadığı talihsiz olay sonrası sinirlenen Akalın, korumalarına bağırdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.09.2026 00:55 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 01:00
Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

"Afedersin", "Türkan", "Evli, Mutlu, Çocuklu" ve "Giderli Şarkılar" gibi ikonik parçalarıyla Türk pop müziğinde iz bırakan Demet Akalın, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

KONSERDE TALİHSİZ OLAY!

Ünlü şarkıcı, bugün bir konser verdi ancak yaşadığı talihsiz olayla magazinde geniş yer buldu.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

KONSERDE TACİZ ŞOKU!

Demet Akalın, konserinde bir hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı.

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Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

"ALIN ŞUNU. POLİSE SÖYLEDİM"

Yaşadığı şoku üzerinden atamayan sanatçı, konser sonrası korumalarının yanına giderek bağırdı. Akalın, "Alın şunu. Polise söyledim" diyerek yaşadığı talihsiz olaya tepki gösterdi.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

'HER TARAFIMI ELLEDİ YA'

54 yaşındaki sanatçı, korumalarına 'Her tarafımı elledi ya' diyerek bağırdı.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

İşte o anlar...

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Yıllardır geniş kitlelerin ezbere bildiği hit şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan ünlü sanatçı, son dönemde ise müziğinin yanı sıra fiziksel değişimiyle gündeme geliyor.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Son konserinde dinleyicilerinin karşısına çıkan Akalın, sahne performansının yanı sıra belirgin şekilde verdiği kilolar ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Yenilenen imajı ve sahne tarzıyla odak noktası olan ünlü popçu, formda görüntüsüyle magazin gündeminde öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Sanatçının takipçilerinden tam not alan fit görünümü, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

İşte verdiği kilolarla dikkat çeken diğer ünlü isimler...

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı kızı Gizem Tuncer ise 26 kilo verdiğini açıklamıştı: "Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim."

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

"O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım. Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu."

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

"Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum."

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

ALİ POYRAZOĞLU

Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündeme gelmişti.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansımıştı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamamıştı.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci şu sözlerle paylaşmıştı:

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

"25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum."

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not almıştı.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ!

60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti.

Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" demişti.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değinmişti:

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

Aysev, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

4 AYDA 20 KİLO VERDİ

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile mutlu evliliğinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, 4 ayda 20 kilo verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Korel hakkında sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

"İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM..."

Oyuncu Korel, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" şeklinde konuşmuştu.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

BERGÜZAR KOREL'DEN SPOR SALONU PAYLAŞIMI

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla zayıflama sürecindeki zorlu anları da gözler önüne serdi.

Demet Akalın’a konserinde taciz şoku! Korumalara bağırdı: Alın şunu polise söyledim!

15 Eylül 2025 tarihine ait antrenman görüntülerini yayınlayan Korel, paylaşımına "7,5 kilo ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.