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Demet Akalın’dan gözdağı! “Kolaysa gelip indirsinler” diyerek meydan okudu!

Müzik kariyerindeki başarılı projeleri kadar yaptığı açıklamalarla da adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, kişisel hesabından yayınladığı iddialı mesajla dikkatleri üzerine çekti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 14:00
Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!
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"Afedersin", "Türkan", "Evli, Mutlu, Çocuklu" ve "Giderli Şarkılar" gibi ikonik parçalarıyla Türk pop müziğinde iz bırakan Demet Akalın, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Yıllardır geniş kitlelerin ezbere bildiği hit şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan ünlü sanatçı, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı bir mesajla magazin gündeminde yer aldı.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Birkaç gün önce yaşadığı taciz olayıyla gündeme gelen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta rest çekti.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

KOLAYSA GELİP İNDİRSİNLER"

"Bir yıldızım, parlıyorum gökyüzünde. Hadi kolaysa önce gelip buradan indirsinler. Beni çekemeyenler fotoğrafımı çeksin, altında yazsın alemde teksin" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcının bu sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Akalın'ın kime gönderme yaptığı merak konusu olan paylaşımı kafaları karıştırırken, sergilediği tavır dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Öte yandan aklaın geçirdiği fiziksel değişimle de gündeme gelmişti. Verdiği konserde belirgin şekilde verdiği kilolar ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yenilenen imajı ve sahne tarzıyla odak noktası olan ünlü popçu, formda görüntüsüyle magazin gündeminde öne çıkan isimler arasında yer almıştı.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Sanatçının takipçilerinden tam not alan fit görünümü, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

İşte verdiği kilolarla dikkat çeken diğer ünlü isimler...

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı kızı Gizem Tuncer ise 26 kilo verdiğini açıklamıştı: "Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim."

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

"O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım. Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu."

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

"Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum."

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

ALİ POYRAZOĞLU

Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündeme gelmişti.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansımıştı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamamıştı.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci şu sözlerle paylaşmıştı:

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

"25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum."

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not almıştı.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ!

60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti.

Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" demişti.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değinmişti:

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Aysev, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

4 AYDA 20 KİLO VERDİ

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile mutlu evliliğinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, 4 ayda 20 kilo verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Korel hakkında sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

"İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM..."

Oyuncu Korel, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" şeklinde konuşmuştu.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

BERGÜZAR KOREL'DEN SPOR SALONU PAYLAŞIMI

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla zayıflama sürecindeki zorlu anları da gözler önüne serdi.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

15 Eylül 2025 tarihine ait antrenman görüntülerini yayınlayan Korel, paylaşımına "7,5 kilo ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

6 AYDA 32 KİLO VERDİ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

Demet Akalın’dan gözdağı! Kolaysa gelip indirsinler diyerek meydan okudu!

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.