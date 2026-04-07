Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: "Bu hezeyanı atlatacaktır!"

Magazin dünyasında sular durulmuyor! Demet Akalın polemiğiyle gündemden düşmeyen Burcu Güneş, bu kez rotayı eski dostu Emre Altuğ'a çevirdi. Altuğ'un açıklamaları sonrası "Emre benim için bitmiştir" diyerek ipleri koparan Güneş'e, ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 09:45
Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

Emre Altuğ'un yeni albüm lansmanında Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında yaptığı sert açıklamalarla başlayan polemik, şimdi de Altuğ ve Güneş arasında bir "dostluk krizine" dönüştü.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

Altuğ'un, yaşananlar üzerine "Yakıştıramadım" demesiyle başlayan gerginlikte Burcu Güneş, "Emre benim için bitmiştir" diyerek resti çekmişti. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, eski dostunun bu çıkışına ezber bozan bir yanıt verdi.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

"KİMSEYE KÜSMEM, KIRILIRIM"

Gazetecilerin, Burcu Güneş'in "Onu sildim" minvalindeki sözlerini sorması üzerine oldukça sakin bir tavır sergileyen Emre Altuğ, küslük taraftarı olmadığını belirtti. Altuğ, "Ben kimseye küsmem. Kırılırım ama küsmem. Ben Burcu'yu eskiden tanıyorum. Çok güzel kalbi olan bir kızdır Burcu" diyerek söze başladı.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

OLAY YARATAN "HEZEYAN" SÖZLERİ

Açıklamasının devamında Burcu Güneş'in son dönemdeki çıkışlarını "hezeyan" olarak nitelendiren Altuğ, şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

"Bence bu hezeyanı atlatacaktır. Tekrar eski ilişkimize döneriz diye düşünüyorum. Benim ümidim var bu konuda. Herhangi bir yerde karşılaşırız. Ben ararım ya da o arar, konuşuruz biz sorun olmaz. Zannetmiyorum kalıcı bir küslük olacağını."

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

"O KAVGALARI 25 YAŞINDA BIRAKTIM"

Polemiklerden uzak durmaya çalıştığını vurgulayan Altuğ, "O kavga gürültüleri 25 yaşında bıraktım. 25 yaşından sonra hiç kimseyle kavga etmemeye, küs kalmamaya gayret ediyorum. 3 günlük hayat" diyerek adeta olgunluk dersi verdi.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

NE OLMUŞTU?

Her şey Emre Altuğ'un albüm lansmanında Burcu Güneş'in Demet Akalın için "Onu kalite açısından kendime yakın görmüyorum" demesiyle başlamıştı.

Güneş, meslektaşı hakkında, "Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" demişti. Bu sözlerin ardından birçok ünlü isimden tepki gecikmeyerek, Demet Akalın'a destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Güneş yeni açıklamalarıyla şaşırttı.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

"ÇOK KORKULAN BİR İNSANIM AMA..."

Burcu Güneş "Ben çok korkulan bir insanım ama camiam içerisinde bazı cadılar tarafından. Benimle çalışan insanlar hain değilse benim ne kadar melek kalpli, ne kadar ışık dolu bir kadın olduğumu çok iyi biliyorlar. Benim hakkımda konuşan insanlar sadece kendi karanlıkları yüzünden konuşurlar" dedi.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

EV SAHİBİ İLK KEZ KONUŞTU!

Yaşanan bu polemik, albüm lansmanının önüne geçerken, gözler gecenin ev sahibi Emre Altuğ'a çevrildi. Kıbrıs'ta sahne alan Altuğ, sahne öncesinde konuya ilişkin ilk kez konuşmuştu.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

"TELEFONDA AĞLAMAYA BAŞLADI"

Ünlü şarkıcı ilk olarak, "Burcu sevdiğim bir arkadaşımdır. O akşam olan bitenden haberdar değildim. Ertesi gün videolardan gördüm. Gördüğüm şeyler beni mutlu etmedi. İki muhabir arkadaş fikrimi sordu. Ben de 'Söyleyene de, cevap verenlere de yakıştıramadım' dedim. Burcu'dan mesajlar geldi. Cevabıma alınmış, aradım. Ona 'Bu söylediklerine de, cevap verilmesine de sempati duyamam ve bunlara, sen haklıymışsın gibi cevap veremem' dedim. Sonra ağlamaya başladı. Ben de ona 'Üzülme, olur böyle şeyler. İnsan bazen ağzından çıkan lafları bilemiyor' dedim. Burcu ile yaptığımız konuşmadan sonra üst perdeye çıkmaya çalışması nedeniyle o anki üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm. Hâlâ çok büyük kırgınlığım yok. Keşke yapmasaydı" dedi.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

"BUNA KIRILDIM"

"Bir şey daha öğrendim, o beni iyice üzdü" ifadelerini kullanan Altuğ, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Burcu oraya kadar gelmiş, içeride 300-400 kişi vardı. 9 tane sinema salonu kapattık. Sinema filmi lansmanı gibiydi. 16 şarkıya film mantığıyla klip çektik. Gelen misafirlere bunu izletmek istedik ama biz içeride klipleri izlerken, Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu birkaç gün sonra öğrendim. Tekrar arayıp bunu ona söylemedim. Hoş bir şey değil. Burcu öyle hareket etmeyi tercih etmiş. Buna kırıldım. Ben onun da bize katıldığını ve o arada sözlerin ağzından çıktığını sonra da gelip bizimle şarkıları dinlediğini zannediyordum. İlk olarak minnet duyduğum, sonrasında da üzüldüğüm iki duyguyu bir arada yaşadım."

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

PEKİ DİĞER ÜNLÜ ŞARKICILAR KONUYA DAİR NELER SÖYLEDİ?

HANDE ÜNSAL

Hande Ünsal ve sevgilisi Serkan Balkan, Atina tatili dönüşünde havalimanında görüntülendi.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

Şarkıcı, Burcu Güneş'in sert eleştirileri sonrası pop camiasında patlak polemikler hakkında konuşan şarkıcı, "Bugünlerde kadınların birbirine destek olması gerekiyor, gereksiz bir çıkış yaptı ve herkesten hak ettiği cevabı aldığını düşünüyorum.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

"Bana da laf attı. Bence daha fazla konuşup kendini batırmasına gerek yok" dedi.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

ZARA

Burcu Güneş'in meslektaşı Akalın hakkında sarf ettiği sert sözler gündemdeki yerini korurken, gözler bu tartışmaların odağındaki diğer isimlere çevrildi.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

"DERSLERİMLE MEŞGULÜM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Zara, iki meslektaşı arasındaki bu gerginliğe dahil olup olmayacağı sorusuna son derece net ve mesafeli bir cevap verdi. Kavgalardan uzak durmayı tercih ettiğini belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tartışmaların içinde olmak istemem. Hiç takip edemedim, derslerimle meşgulüm."

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

TARTIŞMANIN FİTİLİ NASIL ATEŞLENMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde Burcu Güneş, Demet Akalın'ı eleştirmiş ve magazin camiasını ikiye bölen ifadeler kullanmıştı.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Akalın'ı sanat anlayışı, duruşu ve kalite çizgisi açısından kendisine yakın bulmadığını ifade eden sanatçının sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

50 yaşındaki Güneş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında"

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

YENİ ŞARKIYA YENİ İMAJ!

Öte yandan Demet Akalın'ın tüm bu olaylara adeta kulağını kapatması ve tazelediği yeni imajıyla gündeme gelmesi herkesi de bir o kadar şoke etmişti...

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyatarak imajını değiştirmişti. Akalın ardından kızıyla da poz vermeyi ihmal etmemişti.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

İŞTE İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

"Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi bir döneme damga vuran şarkılarıyla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bu kez imajındaki değişiklikle gündeme geldi.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sıkça adından söz ettiren Petek Dinçöz, yeni haliyle bambaşka birine dönüştü.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Dinçöz'ün bu köklü değişikliği, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Demet Akalın’dan sonra şimdi de Emre Altuğ! Burcu Güneş’in restine olay karşılık: Bu hezeyanı atlatacaktır!

Dinçöz'ün alışılmışın çok ötesindeki kısa ve siyah saçlı hali takipçilerini şaşkına çevirdi.