Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızıyla tatile çıktı. Sosyal medyayı sık kullanan Demet Şener, tatile eşi Okan Kurt'la romantik pozlar verdi. İşte sosyal medyaya damga vuran o aşk pozları!

Giriş Tarihi: 27.07.2026 20:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 20:13
Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Müzik dünyasının sevilen ismi Demet Akalın, kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Ünlü şarkıcı, son olarak Kıbrıs'ta sahne alacağı konser öncesinde yaptığı sağlık açıklamasıyla sevenlerini korkutmuştu.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Yaşadığı yoğun çalışma temposundan dolayı çok yıprandığını belirten Akalın, yakalandığı hastalığı ilk kez açık açık duyurdu ve yeni konser tekliflerini geri çevirdiğini söylemişti.

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Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

"İNSAN ÜSTÜ KONSER ALDIM"

Demet Akalın, içine düştüğü durumu ve aldığı radikal kararı şu sözlerle aktarmıştı:

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

"Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım ve bu durum beni tüketti."

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

YILIN YORGUNLUĞUNU ATIYOR!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, senenin yorgunluğunu eşi ve kızıyla tatilde atıyor.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

TATİLDE AŞK POZLARI!

Ünlü çift, çıktıkları tatilden verdiği pozlarla magazinde yer aldı.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

ROMANTİK ANLAR!

Demet Akalın ve Okan Kurt, tatilde romantik dolu pozlarla da ilgi topladı.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

İşte ünlü çiftin aşk dolu pozları!

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

İşte ünlü çiftin aşk dolu pozları!

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

PEKİ DİĞER ÜNLÜLERİN HASTALIKLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bir dönem podyumların en ünlü mankenleri arasında gösterilen Murat Mısırlı 58. yaş gününü ailesi ve dostlarıyla birlikte kutlamıştı. ALS hastalığıyla mücadele eden Mısırlı'yı doğum gününde yakın dostları Arzum Onan, Sinem Güven, İpek Gümüşoğlu, Uğurkan Erez, Gökhan Yurdusev sürpriz yaparak yalnız bırakmamıştı.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Eşi Burcu Ergün Mısırlı ve oğlu Tibet Mısırlı ile birlikte doğum günü pastasını üfleyen Mısırlı, dostlarıyla hasret giderdi.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

HALE CANEROĞLU

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırarak Türk televizyon tarihinin en sevilen komedi yapımlarından biri haline gelen Avrupa Yakası, güçlü oyuncu kadrosu ve karakterleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Dizide "Yaprak" karakterine hayat veren Hale Caneroğlu ise bu rolle hafızalara kazınmıştı.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Dizinin ardından oyunculuğa ara veren ve uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Caneroğlu, katıldığı bir televizyon programında yıllar sonra ilk kez dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Günler önce yaptığı TEDx konuşmasında "bipolar" olduğunu açıkladığını hatırlatan oyuncu, sürece dair samimi ifadeler kullandı.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

"BENİ YARGILAMANIZDAN KORUYORUM"

Hastalığını ilk kez açıklayan Caneroğlu , "Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim. Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

İÇİNDE TUTTUĞU HASTALIĞINI AÇIKLAYAN DİĞER İSİM MÜGE BOZ OLMUŞTU!

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ve kucaklarına yeni aldıkları oğulları Rika ile mutlu aile tablosunun simgesi haline gelen Müge Boz, bu kez neşeli bir tatil karesiyle değil, duygusal bir itirafla gündemde.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıllardır gizlediği hastalığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

Müge Boz 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı: "Öldürmez ama süründürür..." | Video

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

"VÜCUDUMDAKİ İZLERİ GİZLEMEKTEN YORULDUM"

Tam 20 yıldır Sedef hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Boz, hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik yüküne de değindi.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

"Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir" diyerek yaşadığı zorluğu ifade eden oyuncu, yıllarca süren inkar sürecinin ardından artık kabulleniş aşamasına geçtiğini belirtti.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

DETOKS KAMPININ GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Boz, son günlerde katıldığı detoks kampıyla ilgili yanlış anlaşılmaları da düzeltti.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Bu kampa keyiften veya zayıflama kaygısıyla katılmadığını vurgulayan Boz; "Kendim için, iyileşmek için geldim" dedi. Artık bu süreçteki deneyimlerini paylaşarak, aynı dertten muzdarip takipçilerine ışık olmayı hedefliyor.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ŞARKICI AYDİLGE DE KENDİ HASTALIĞINA DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI!

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmadı.

Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu açıkladı.