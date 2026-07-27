Demet Akalın’dan tatilde eşi Okan Kurt’la romantik pozlar!

"BENİ YARGILAMANIZDAN KORUYORUM"

Hastalığını ilk kez açıklayan Caneroğlu , "Kendimi güvende hissettiğim bir programla açılış yapmak istedim. Çok büyük bir sırrım var, gerçeği açıkladığımda beni yargılamanızdan, dışlamanızdan, bana olan inancınızı ve saygınızı yitirmenizden korkuyorum. Ben Bipolarım. Hayatım boyunca taşımam gereken, toplum tarafından damgalanma ihtimali çok yüksek bir kimlik" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.