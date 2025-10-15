Trend Galeri Trend Magazin Demet Şener gençlik sırrını açıkladı!

Demet Şener gençlik sırrını açıkladı!

Ünlü manken Demet Şener, bugün bir etkinliğe katıldı. Demet Şener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gençlik sırrıyla ilgili ipuçları verdi. İşte ünlü mankenin o açıklamasının detayları!

Giriş Tarihi: 15.10.2025 21:47
1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen ünlü manken, o günden itibaren güzelliğini ve fit halini koruyor.

48 yaşındaki ünlü manken Demet Şener, bugün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler burada Şener'e genç ve fit görünmesinin sırrını sordu.

Ünlü manken, "Tabi spor yapıyorum çok da seviyorum. Kendime bakmayı seviyorum. Genetik olarak şanslıyım. Çocuklarımın peşinde bir İngiltere, bir İspanya mekik dokuyorum. Ayrıca çalışıyorum kendi mesleğimi yapıyorum. Daha hareketli bir hayat yaşıyorum. O yüzden de daha dinç ve yaşımdan daha genç durduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Medcezir', ve şimdilerde atv'de ekrana gelen Can Borcu dizisinde boy gösteriyor.

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.

