Demet Şener gençlik sırrını açıkladı!

Ünlü manken, "Tabi spor yapıyorum çok da seviyorum. Kendime bakmayı seviyorum. Genetik olarak şanslıyım. Çocuklarımın peşinde bir İngiltere, bir İspanya mekik dokuyorum. Ayrıca çalışıyorum kendi mesleğimi yapıyorum. Daha hareketli bir hayat yaşıyorum. O yüzden de daha dinç ve yaşımdan daha genç durduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.