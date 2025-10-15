Demet Şener gençlik sırrını açıkladı!

Ünlü manken Demet Şener, bugün bir etkinliğe katıldı. Demet Şener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gençlik sırrıyla ilgili ipuçları verdi. İşte ünlü mankenin o açıklamasının detayları!