Demet Şener imajını değiştirdi! "Yaşasın tam istediğim gibi oldu"

"BİZİ AİLE OLARAK KABULLENMİŞLER"

Kutluay ile ilişkilerinin nasıl devam ettiğine dair konuşan Şener, "Türkiye'de insanların bu kadar bizi bir araya getirmeye çalıştıklarını bilmiyordum. Bizi aile olarak kabullenmişler. Ama ne yazık ki sadece anne baba olarak biz ilişkimize o şekilde devam ediyoruz. Her şey yolunda. İki çocuğunuz olunca onların hayatlarında olması gereken bu şekildeydi" demişti.