Demet Şener imajını değiştirdi! "Yaşasın tam istediğim gibi oldu"

Eski eşi İbrahim Kutluay ile iki çocuğunun hatırına dostça bir ilişki sürdürdüklerini açıklayan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener, bu kez imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarını kahve rengine boyatan Şener, yeni görünümüyle dikkat çekti. Şener, yeni tarzını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü isim, son halini 'Yaşasın, tam istediğim gibi oldu' sözleriyle değerlendirdi. 2018 yılında boşandıktan sonra zaman zaman aralarındaki sürtüşmelerle gündeme gelen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğulları Ömer'in basketbol maçlarında yeniden yakınlaşmalarıyla dikkat çekmişti. İkilinin bu görüntüleri, 'Aralarındaki buzlar eridi mi?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Demet Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayarak aralarındaki sürece açıklık getirmişti. Şener, 'Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu' ifadelerini kullanmıştı. Şener ayrıca çocuklarının isteği doğrultusunda birlikte bir tatil planladıklarını belirterek, 'Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda' demişti. Yunanistan'a giden eski eşler, çocuklarıyla birlikte tatilden peş peşe kareler paylaşmıştı. Demet Şener'in ve İbrahim Kutluay'ın tatil sırasında birbirlerinin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşması dikkat çekerken, ailece çıktıkları tatilden gelen pozlar kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Demet Şener, çocukları için eski eşi İbrahim Kutluay ile yeniden bir araya gelerek ailecek tatile çıkmıştı. Şener, yurt dışında eğitim gören kızı İrem Kutluay ve yeğeniyle Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. 'BİZİ AİLE OLARAK KABULLENMİŞLER' Kutluay ile ilişkilerinin nasıl devam ettiğine dair konuşan Şener, 'Türkiye'de insanların bu kadar bizi bir araya getirmeye çalıştıklarını bilmiyordum. Bizi aile olarak kabullenmişler. Ama ne yazık ki sadece anne baba olarak biz ilişkimize o şekilde devam ediyoruz. Her şey yolunda. İki çocuğunuz olunca onların hayatlarında olması gereken bu şekildeydi' demişti. PEKİ NELER OLMUŞTU? Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı. Bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrasında da çocuklarının mutluluğu ve geleceği için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Eski eşleri son olarak buluşturan yer ise, çocukları Ömer'in adını dünyaya duyurduğu basketbol tribünleri olmuştu. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, turnuva boyunca nefes kesen bir mücadele ortaya koymuştu Özellikle çeyrek finaldeki Fransa karşılaşmasında milli takım, parkeden 94-87 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Ömer Kutluay, kritik anlarda üstlendiği sorumlulukla galibiyetin en büyük mimarı olmuştu. Genç yeteneği bu tarihi gecede annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve ablası İrem de tribünden tek yürek olarak desteklemişti. Ancak turnuvanın yarı finalindeki zorlu Sırbistan mücadelesi, ay-yıldızlılar için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Şampiyonluk yolunda Sırbistan'a elenen millilerde, bitiş düdüğüyle birlikte en büyük üzüntüyü yaşayan isimlerin başında Ömer Kutluay geliyordu. Maçın ardından parkede gözyaşlarına hakim olamayan genç yıldızın yardımına, yine en büyük destekçisi olan babası koşmuştu. Türk basketbolunun efsane ismi İbrahim Kutluay, mağlubiyetin acısını derinden yaşayan oğluna sarılarak ve başını ellerinin arasına alarak onu teselli etmişti. DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜL GELDİ! Yaşanan bu büyük burukluğa rağmen Ömer Kutluay'ın turnuva boyunca sergilediği üstün performans, turnuvanın organizatörleri ve dünya basketbol kamuoyu tarafından karşılıksız bırakılmamıştı. Genç yıldız, şampiyonanın bitiminde turnuvanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülerek 'En İyi 5' (All-Star) kadrosuna seçilmişti. 'SONUNA KADAR HAK ETTİN' Bu büyük uluslararası ödülün ardından, turnuva boyunca tribünde heyecanla oğlunu takip eden anne Demet Şener de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı. Şener, oğlunun ödül sevincini ve haklı gururunu, 'Bu ödülü sonuna kadar hak ettin oğlum... Anlatılmaz yaşanır, her zaman yanındayız' sözleriyle tüm Türkiye ile paylaşmıştı. Öte yandan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI... Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi. İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler. Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda... Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi. Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor. Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu. İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk... Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza 'Maşallah annesinin kopyası' yorumları geldi. 25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, 'Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz' diye konuşmuştu. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor. 23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı. Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı. 2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi. HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin gözlerden uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer adında bir kızları bulunuyor. Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 20 yaşındaki kızları Nazlı, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. EMİNE ÜN VE EMRE KINAY'IN KIZLARI DURU Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. 18 yaşındaki Duru'nun güzelliğiyle annesini gölgede bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına yansıyor. CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZBERK ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü. Maya'nın güzelliğini görenler ''annesine çekmiş'' demekten kendini alamıyor. EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu. Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Ebru Şallı geçen günlerde, 21 yaşına giren oğlu Beren'in doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: 'İyi ki doğdun İyi ki Berom Pırlanta kalplim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum Zaman nasıl geçiyor anlamak mümkün değil dün gibi doğduğun gün canım oğlum mutlu yaşlar.' Mankenin 'Berom' diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor. 2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı. ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI 2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor. Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor. Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor. SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞULLARI EGE YÜCEL SUNGUR Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Avni' rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile eşi Ahu Sungur Sungur çifti 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sanatçılar Ahu Sungur'la Suat Sungur'un biricik oğulları Ege büyüdü, genç bir delikanlı oldu. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Ege, adeta mankenlere de taş çıkartıyor. BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti. SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ MAHMUT TUNCER MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK İBRAHİM ERKAL İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL CENGİZ KURTOĞLU CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU YILDIZ TİLBE YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN İZZET ALTUNMEŞE İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE ELİF KARLI ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ MUSTAFA TOPALOĞLU MUSTAFA TOPALOĞLU- OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU CEYLAN CEYLAN- KIZI MELODİ BOZKURT YAVUZ BİNGÖL YAVUZ BİNGÖL- KIZI TÜRKÜ BİNGÖL İBRAHİM TATLISES İBRAHİM TATLISES- İDO TATLISES BÜLENT SERTTAŞ BÜLENT SERTTAŞ- OĞLU BAHADIR SERTTAŞ ORHAN GENCEBAY ORHAN GENCEBAY- OĞLU GÖKHAN GENCEBAY