Trend Galeri Trend Magazin Demet Şener imajını değiştirdi! 'Yaşasın tam istediğim gibi oldu'

Demet Şener imajını değiştirdi! "Yaşasın tam istediğim gibi oldu"

Demet Şener imajında yeniliğe gitti. Saçlarının rengini değiştiren Şener, yeni görünümüne "Yaşasın, tam istediğim gibi oldu" sözleriyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:44
Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Eski eşi İbrahim Kutluay ile iki çocuğunun hatırına dostça bir ilişki sürdürdüklerini açıklayan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener, bu kez imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Saçlarını kahve rengine boyatan Şener, yeni görünümüyle dikkat çekti. Şener, yeni tarzını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Ünlü isim, son halini "Yaşasın, tam istediğim gibi oldu" sözleriyle değerlendirdi.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

2018 yılında boşandıktan sonra zaman zaman aralarındaki sürtüşmelerle gündeme gelen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğulları Ömer'in basketbol maçlarında yeniden yakınlaşmalarıyla dikkat çekmişti.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

İkilinin bu görüntüleri, "Aralarındaki buzlar eridi mi?" sorusunu da beraberinde getirmişti.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayarak aralarındaki sürece açıklık getirmişti. Şener, "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Şener ayrıca çocuklarının isteği doğrultusunda birlikte bir tatil planladıklarını belirterek, "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda" demişti.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Yunanistan'a giden eski eşler, çocuklarıyla birlikte tatilden peş peşe kareler paylaşmıştı.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Demet Şener'in ve İbrahim Kutluay'ın tatil sırasında birbirlerinin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşması dikkat çekerken, ailece çıktıkları tatilden gelen pozlar kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Demet Şener, çocukları için eski eşi İbrahim Kutluay ile yeniden bir araya gelerek ailecek tatile çıkmıştı. Şener, yurt dışında eğitim gören kızı İrem Kutluay ve yeğeniyle Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

"BİZİ AİLE OLARAK KABULLENMİŞLER"

Kutluay ile ilişkilerinin nasıl devam ettiğine dair konuşan Şener, "Türkiye'de insanların bu kadar bizi bir araya getirmeye çalıştıklarını bilmiyordum. Bizi aile olarak kabullenmişler. Ama ne yazık ki sadece anne baba olarak biz ilişkimize o şekilde devam ediyoruz. Her şey yolunda. İki çocuğunuz olunca onların hayatlarında olması gereken bu şekildeydi" demişti.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

PEKİ NELER OLMUŞTU?

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı.

Bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrasında da çocuklarının mutluluğu ve geleceği için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Eski eşleri son olarak buluşturan yer ise, çocukları Ömer'in adını dünyaya duyurduğu basketbol tribünleri olmuştu.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, turnuva boyunca nefes kesen bir mücadele ortaya koymuştu Özellikle çeyrek finaldeki Fransa karşılaşmasında milli takım, parkeden 94-87 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Ömer Kutluay, kritik anlarda üstlendiği sorumlulukla galibiyetin en büyük mimarı olmuştu. Genç yeteneği bu tarihi gecede annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve ablası İrem de tribünden tek yürek olarak desteklemişti.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Ancak turnuvanın yarı finalindeki zorlu Sırbistan mücadelesi, ay-yıldızlılar için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Şampiyonluk yolunda Sırbistan'a elenen millilerde, bitiş düdüğüyle birlikte en büyük üzüntüyü yaşayan isimlerin başında Ömer Kutluay geliyordu.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Maçın ardından parkede gözyaşlarına hakim olamayan genç yıldızın yardımına, yine en büyük destekçisi olan babası koşmuştu. Türk basketbolunun efsane ismi İbrahim Kutluay, mağlubiyetin acısını derinden yaşayan oğluna sarılarak ve başını ellerinin arasına alarak onu teselli etmişti.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜL GELDİ!

Yaşanan bu büyük burukluğa rağmen Ömer Kutluay'ın turnuva boyunca sergilediği üstün performans, turnuvanın organizatörleri ve dünya basketbol kamuoyu tarafından karşılıksız bırakılmamıştı. Genç yıldız, şampiyonanın bitiminde turnuvanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülerek "En İyi 5" (All-Star) kadrosuna seçilmişti.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

"SONUNA KADAR HAK ETTİN"

Bu büyük uluslararası ödülün ardından, turnuva boyunca tribünde heyecanla oğlunu takip eden anne Demet Şener de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı. Şener, oğlunun ödül sevincini ve haklı gururunu, "Bu ödülü sonuna kadar hak ettin oğlum... Anlatılmaz yaşanır, her zaman yanındayız" sözleriyle tüm Türkiye ile paylaşmıştı.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Öte yandan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Demet Şener imajını değiştirdi! Yaşasın tam istediğim gibi oldu

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.