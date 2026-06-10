Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: "Bana çok şey öğrettin”

"BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİN"

Yaşananların ardından çocuklarıyla olan paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Şener son olarak ilk göz ağrısı kızı İrem'in doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından kızıyla olan bir karesini yayınlayan Şener, paylaştığı mesajla duygularını dile getirdi: "Benim güzel kızım, İyi ki doğdun. İyi ki benim kızımsın. Bu hayatta bana tahmininden çok şey öğrettin ve öğretmeye de devam ediyorsun. Hep çok mutlu ol, ️hayat sana güzellikler getirsin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum"