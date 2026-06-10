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Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: "Bana çok şey öğrettin”

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın biten evliliklerinden dünyaya gelen kızları İrem Kutluay yeni yaşına bastı. Eski manken, ilk göz ağrısı olan kızının doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 08:17
Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

"BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİN"

Yaşananların ardından çocuklarıyla olan paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Şener son olarak ilk göz ağrısı kızı İrem'in doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından kızıyla olan bir karesini yayınlayan Şener, paylaştığı mesajla duygularını dile getirdi: "Benim güzel kızım, İyi ki doğdun. İyi ki benim kızımsın. Bu hayatta bana tahmininden çok şey öğrettin ve öğretmeye de devam ediyorsun. Hep çok mutlu ol, ️hayat sana güzellikler getirsin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum"

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Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Öte yandan Şener'in çocukları artık gençlik dönemine adım attı. Oğulları Ömer ve kızları İrem'in son halleri, yılların ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Küçük yaşta objektiflere yansıyan kardeşler değişimleriyle dikkat çeken gençler oldu.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Kutluay ile Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Kızları İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor. Şener, çocuklarının başarılarını büyük bir gururla takip ediyor.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza "Maşallah annesinin kopyası" yorumları geldi.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.

Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: Bana çok şey öğrettin

ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA

Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu.