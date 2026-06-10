Trend
Galeri
Trend Magazin
Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: "Bana çok şey öğrettin”
Demet Şener’in ilk göz ağrısı İrem yeni yaşına girdi! Annesinden duygusal kutlama: "Bana çok şey öğrettin”
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın biten evliliklerinden dünyaya gelen kızları İrem Kutluay yeni yaşına bastı. Eski manken, ilk göz ağrısı olan kızının doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:13
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 08:17