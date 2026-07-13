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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme'de aşk rüzgarları estirdi...
Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme'de aşk rüzgarları estirdi...
Yaz sezonunu Bodrum'da açan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, tatil duraklarına Çeşme'yi de ekledi. Gün batımı manzarası eşliğinde denize giren ünlü çiftin plajdaki keyifli objektiflere yansıdı.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:17