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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme'de aşk rüzgarları estirdi...

Yaz sezonunu Bodrum'da açan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, tatil duraklarına Çeşme'yi de ekledi. Gün batımı manzarası eşliğinde denize giren ünlü çiftin plajdaki keyifli objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.07.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 10:17
Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

Bir dönemin sevilen oyuncularından Sinem Kobal ile başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, mutlu evliliklerini gözlerden uzak ancak uyum içinde sürdürmeye devam ediyor.

Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın da mutluluğuna vardı.

Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

Ünlü çift, son olarak yaz sezonunun keyfini Ege sahillerinde çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'un sakin koylarında görüntülenen ikili, tatil rotalarını bu kez Çeşme'ye çevirdi. Popüler tatil beldesinin gözde plajlarından birinde objektiflere yansıyan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, gün boyu arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra akşama doğru kendilerini serin sulara bıraktı. Ünlü çiftin denizdeki neşeli halleri ve birbirlerine olan bakışları dikkat çekti.

Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

GÜN BATIMINDA ROMANTİK DAKİKALAR

Denizin içinde uzun süre şakalaşan ve birbirlerine su atarak eğlenen ikili, Ege'nin eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde romantik anlar yaşadı. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftinin bu samimi ve sıcak anları, sahildeki herkes tarafından ilgiyle takip edildi.

Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

Magazin dünyasının diğer romantik çiftlerini biliyor musunuz?

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

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