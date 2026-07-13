Denizin ortasında romantik anlar: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşk rüzgarları estirdi...

Ünlü çift, son olarak yaz sezonunun keyfini Ege sahillerinde çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'un sakin koylarında görüntülenen ikili, tatil rotalarını bu kez Çeşme'ye çevirdi. Popüler tatil beldesinin gözde plajlarından birinde objektiflere yansıyan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, gün boyu arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra akşama doğru kendilerini serin sulara bıraktı. Ünlü çiftin denizdeki neşeli halleri ve birbirlerine olan bakışları dikkat çekti.