 Derbi heyecanı ünlüleri de sardı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bakın hangi skorları verdiler...

Bugün oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. 117 yıllık ezeli rekabette, iki takım 407. kez karşı karşıya gelecek. Milyonların kilitlendiği dev derbi öncesi, ünlü isimler de skor tahminlerini paylaştı. Takımlarını her zaman destekleyen ünlü isimler, oynanacak maçta takımlarının galip geleceğine inandıklarını belirtti. İşte ünlüler ve skor tahminleri: