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 Derbi heyecanı ünlüleri de sardı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bakın hangi skorları verdiler...

117 yıllık ezeli rekabette 407. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi öncesi ünlü isimler skor tahminlerini paylaştı. İşte ünlülerin maç beklentileri ve derbiye dair öne çıkan tahminler.

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:36
Derbi heyecanı ünlüleri de sardı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bakın hangi skorları verdiler...

Bugün oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. 117 yıllık ezeli rekabette, iki takım 407. kez karşı karşıya gelecek. Milyonların kilitlendiği dev derbi öncesi, ünlü isimler de skor tahminlerini paylaştı. Takımlarını her zaman destekleyen ünlü isimler, oynanacak maçta takımlarının galip geleceğine inandıklarını belirtti. İşte ünlüler ve skor tahminleri:

Derbi heyecanı ünlüleri de sardı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bakın hangi skorları verdiler...

Atakan Özkaya: "Fenerbahçeli olarak 3-1 biz kazanırız."
Melis Minkari: "Galatasaray 2-1 kazanır."
Afra Saraçoğlu: "2-1 Fenerbahçe kazanır."
İlker Ayrık: "1-0 olsun Fenerbahçemizin olsun."

Derbi heyecanı ünlüleri de sardı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bakın hangi skorları verdiler...

Irmak Arıcı: "Bence maç berabere biter."
Dilara Aksüyek: "Ben fanatik Fenerbahçeliyim, kesin 2-1 kazanırız."

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Derbi heyecanı ünlüleri de sardı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bakın hangi skorları verdiler...

Berdan Mardini: "2-1 Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum."
Fatma Toptaş: "Galatasaraylıyım, 1-0 alırız."
Kubilay Aka: "Maçta çok gol beklemiyorum, Fenerbahçe 2-1 kazanır."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör