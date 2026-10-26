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Derbi heyecanı ünlüleri de sardı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bakın hangi skorları verdiler...
Derbi heyecanı ünlüleri de sardı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bakın hangi skorları verdiler...
117 yıllık ezeli rekabette 407. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi öncesi ünlü isimler skor tahminlerini paylaştı. İşte ünlülerin maç beklentileri ve derbiye dair öne çıkan tahminler.
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:36