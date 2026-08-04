Derin Mermerci'den 'zikir' eleştirilerine yanıt! "Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?"

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'

Derin Mermerci, söz konusu videoda, geçtiğimiz gün yalıda yaşamanın zorluklarıyla ilgili paylaştığı sözlerine gelen eleştirilere de cevap veriyordu. Yanlış anlaşıldığını belirten Mermerci "Yalıda oturduğum için şikayet etmedim, sadece 'herkesin sandığı gibi değil' demek istedim. Ama şunu çözemiyorum; iyi olun ya! Güzel şeyler yapalım. Ben mesela bu sabah 07:40'ta uyanıp yardıma muhtaç bir hayvanı kurtardım" diyordu.