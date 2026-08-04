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Derin Mermerci'den 'zikir' eleştirilerine yanıt! 'Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?'
Derin Mermerci'den 'zikir' eleştirilerine yanıt! "Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?"
Derin Mermerci'nin çocuklarıyla birlikte her gün zikir çektiğini söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Mermerci'nin açıklamaları bazı kullanıcılar tarafından inandırıcı bulunmazken, birçok kişi ise yaşam tarzına bakarak insanların inancı hakkında hüküm vermenin doğru olmadığını savundu.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:06