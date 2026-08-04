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Derin Mermerci'den 'zikir' eleştirilerine yanıt! "Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?"

Derin Mermerci'nin çocuklarıyla birlikte her gün zikir çektiğini söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Mermerci'nin açıklamaları bazı kullanıcılar tarafından inandırıcı bulunmazken, birçok kişi ise yaşam tarzına bakarak insanların inancı hakkında hüküm vermenin doğru olmadığını savundu.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:06
Derin Mermerci’den ’zikir’ eleştirilerine yanıt! Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?

Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci'nin sosyal medyada bir paylaşımına denk geldim. Derin Hanım, zikir çektiğini söylediği paylaşımına gelen yoğun eleştirilere cevap veriyordu. Mermerci, zikir çekmenin kendisi ve ailesi için doğal bir rutin olduğunu vurguluyordu.

Derin Mermerci’den ’zikir’ eleştirilerine yanıt! Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?

Zikir çekmenin kendisi için müthiş bir rahatlama ve meditasyon olduğunu söyleyen Mermerci, bu duruma gösterilen şaşkınlığa şaşırdığını belirtiyordu.

Derin Mermerci’den ’zikir’ eleştirilerine yanıt! Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?

"11 yaşındaki çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' gibi zikirleri çekiyor. Niye bu kadar garipsediniz anlamadım" diyen Mermerci, hatta zikir konusunda uyarılarda da bulunuyordu. Zikirlerin bilinçli yapılması gerektiğine dikkat çekip şunları söylüyordu:

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Derin Mermerci’den ’zikir’ eleştirilerine yanıt! Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?

"Her zikrin belirli bir sayısı ve anlamı vardır. Bilmeden çekmeyin, hepsinin başka bir anlamı var." Anlaşılan takipçileri, Mermerci'ye zikir çekmeyi yakıştıramamış. Bir kısım takipçi inanmadığını belirtip yorumlar yaparken birçok kişi de Mermerci'ye destek yorumları yaptı.

Derin Mermerci’den ’zikir’ eleştirilerine yanıt! Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?

Herkesin inancını özgürce yaşamasının doğal olduğu mesajları atıldı. Çocuklara küçük yaşta manevi değerlerin öğretilmesi de takdir edildi. Ayrıca yaşam tarzına göre kişilerin inancı hakkında hüküm verilmesinin doğru olmadığını vurgulayanlar da vardı. Bence olumsuz yorum yapanların yazdıkları 'kötü'lükten kaynaklanıyor. Mermerci, videonun sonunda herkesi daha 'duyarlı' ve 'iyi' olmaya davet ediyor; bu davete icabet edin...

Derin Mermerci’den ’zikir’ eleştirilerine yanıt! Lüks yaşam süren bir kişi ibadet edemez mi?

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'
Derin Mermerci, söz konusu videoda, geçtiğimiz gün yalıda yaşamanın zorluklarıyla ilgili paylaştığı sözlerine gelen eleştirilere de cevap veriyordu. Yanlış anlaşıldığını belirten Mermerci "Yalıda oturduğum için şikayet etmedim, sadece 'herkesin sandığı gibi değil' demek istedim. Ama şunu çözemiyorum; iyi olun ya! Güzel şeyler yapalım. Ben mesela bu sabah 07:40'ta uyanıp yardıma muhtaç bir hayvanı kurtardım" diyordu.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör