Trend Galeri Trend Magazin Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?

Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?

Derya Şensoy ve Celal Can Algül çifti, Cihangir'deki evlerine girerken görüntülendi. İkiliden Şensoy, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili "Babamın (Ferhan Şensoy) vefatı yeni sayılır, şimdilik böyle bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

GÖKHAN GÖKDUMAN Trend Magazin
Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 09:30
Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?

Ünlü oyuncu Derya Şensoy ile Celal Can Algül önceki gün Cihangir'de görüntülendi.

Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?

'BABAMIN VEFATI HENÜZ YENİ SAYILIR'

Şensoy geçtiğimiz günlerde çıkan evlilik haberleriyle ilgili de "Babamın vefatı henüz yeni sayılır.

Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?

O yüzden şimdilik erken, böyle bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?

Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta ölmüştü.

Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?
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