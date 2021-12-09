Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?

Derya Şensoy ve Celal Can Algül çifti, Cihangir'deki evlerine girerken görüntülendi. İkiliden Şensoy, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili "Babamın (Ferhan Şensoy) vefatı yeni sayılır, şimdilik böyle bir düşüncemiz yok" diye konuştu.
Ünlü oyuncu Derya Şensoy ile Celal Can Algül önceki gün Cihangir'de görüntülendi.
'BABAMIN VEFATI HENÜZ YENİ SAYILIR'
Şensoy geçtiğimiz günlerde çıkan evlilik haberleriyle ilgili de "Babamın vefatı henüz yeni sayılır.
O yüzden şimdilik erken, böyle bir düşüncemiz yok" diye konuştu.
Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta ölmüştü.