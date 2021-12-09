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Derya Şensoy ve Celal Can Algül aşkı doludizgin devam ediyor! Güzel oyuncu evleniyor mu?

Derya Şensoy ve Celal Can Algül çifti, Cihangir'deki evlerine girerken görüntülendi. İkiliden Şensoy, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili "Babamın (Ferhan Şensoy) vefatı yeni sayılır, şimdilik böyle bir düşüncemiz yok" diye konuştu.