Trend Galeri Trend Magazin Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'i terleten soru! "Annem mavi gözlü değil, kime yazdın"

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'i terleten soru! "Annem mavi gözlü değil, kime yazdın"

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gidenler arasında oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin şefkatli de vardı. Konserde baba-oğlun eğlenceli sohbeti gündem oldu.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 10:00
Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

BABASIYLA SAHNE ALDI
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses dün akşam İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gitti. Babasının yanına sahneye çıkan İdo Tatlıses, babasına türküsünde de eşlik etti.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

ROMANTİK DANSLARI GÜNDEM OLDU!
Ardından İbrahim Tatlıses sahne alırken dans eden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

İşte o anlar...

İbrahim Tatlıses söyledi, İdo ve Yasemin Şefkatli dans etti | Video

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

"BUNU KİME YAZDIN BABA"

İdo Tatlıses, babasının sahnesine konuk oldu ve beraber "Mavişim" şarkısını seslendirdi. Oğul Tatlıses, "Sabah anlatıyordun, 'Şu şarkıları annene yazdım' diye. Annem mavi gözlü değil. Bunu kime yazdın baba" diyerek kahkaha attı.


Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in beraberliği yaklaşık 18 yıl sürdü. Tatlıses, daha önce yaptığı açıklamada "Derya" şarkısını Tuna için yazdığını söylemişti.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

"KOSKOCA İBRAHİM TATLISES'İ EVDEN KOVDU"

İbrahim Tatlıses de "Allah Allah" şarkısını söylerken İdo'ya "İşte bu şarkıyı annene (Derya Tuna) yazdım. Bir gün gittim annen valizleri kapıya koymuş. Koskoca İbrahim Tatlıses'i evden kovdu" açıklamasını yaptı.

İbrahim Tatlıses "Mavi Mavi" şarkısını aynı adlı filminde başrol olduğu Hülya Avşar'a yazdığı iddia edilmişti.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

YASEMİN ŞEFKATLİ, İDO TATLISES'İN BABALIĞINI ANLATTI

Aynı zamanda konserde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'in nasıl bir baba olduğunu şu sözlerle anlattı; "Çok iyi bir baba, görüyorsunuzdur zaten. Genelde her durumda yanımızda o da.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Çalışmadığı günlerde çocuklarla vakit geçiriyor. Bazen ben çok bitik olduğumda o devreye giriyor. Gayet iyi bir baba."

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Çiftin çocuklarıyla ilgili paylaşımları da sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Miniklerin tatlı halleri yürekleri ısıtsa da zaman zaman yaşadıkları sağlık sorunları takipçilerini endişelendiriyor.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Son olarak Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra vermişti.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi duyurmuştu.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düşmüştü.

"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"

Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikiz oğullarından Emir, sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından hastaneye gittikleri anları ''Emirikom biraz rahatsızlandı'' notuyla paylaşmıştı.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Serum takılan minik Emir'in son sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses’i terleten soru! Annem mavi gözlü değil, kime yazdın