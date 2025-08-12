Trend
Galeri
Trend Magazin
Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'i terleten soru! "Annem mavi gözlü değil, kime yazdın"
Derya Tuna için yazdığını söylemişti..İdo Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'i terleten soru! "Annem mavi gözlü değil, kime yazdın"
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gidenler arasında oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin şefkatli de vardı. Konserde baba-oğlun eğlenceli sohbeti gündem oldu.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 10:00