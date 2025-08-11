İbrahim Tatlıses söyledi, İdo ve Yasemin Şefkatli dans etti | Video
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ve ikiz çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı yaşıyor. En sevilen ünlü çiftler arasında yer alan ikili, dün akşam İbrahim Tatlıses'in konserine katıldı. İdo Tatlıses’in sahne aldığı sırada dans eden çift, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
İbrahim Tatlıses söyledi, İdo ve Yasemin Şefkatli dans etti | Video 11.08.2025 | 16:09
00:15
00:59
05:57
İstanbul’da Jennifer Lopez rüzgarı | Video 06.08.2025 | 08:51
00:12
Alişan'ın oğlundan pinpon topuyla şov | Video 04.08.2025 | 13:00
01:01
00:45
Ferdi Tayfur'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.07.2025 | 16:15
00:31
Kim Milyoner Olmak İster? 31 Temmuz Perşembe 31.07.2025 | 08:55
00:44
Metin Şentürk'ten duygusal paylaşım... Kardeşi için dua istedi! 30.07.2025 | 12:13
01:00
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! 30.07.2025 | 10:39
00:51
03:36
00:41
Serdar Ortaç’tan samimi açıklama: Kumar bir gecede öldürür, intihar edersin! 25.07.2025 | 19:51
00:11
00:09
00:06
Sibel Can Melisa Ural'a yöneltilen o soruyu böyle ti'ye aldı! 22.07.2025 | 20:14
00:16
İdo Tatlıses oğullarını böyle uyuttu! İşte eğlenceli o paylaşım! 21.07.2025 | 21:06
00:17
İdo’dan annesi Derya Tuna’ya yürek ısıtan doğum günü sürprizi! | Video 19.07.2025 | 14:51
00:16
DJ Erdem Kınay’dan Simge Sağın itirafı: Bana kazık atıp gitti! 17.07.2025 | 00:31
00:14
Mert Ramazan Demir’den tenis şov! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu! 16.07.2025 | 20:51