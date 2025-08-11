İbrahim Tatlıses söyledi, İdo ve Yasemin Şefkatli dans etti | Video

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ve ikiz çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı yaşıyor. En sevilen ünlü çiftler arasında yer alan ikili, dün akşam İbrahim Tatlıses'in konserine katıldı. İdo Tatlıses’in sahne aldığı sırada dans eden çift, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.