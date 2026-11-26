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Derya Uluğ ve Serdar Ortaç arasında güldüren diyalog! 'Ne buldun bu herifte?' deyince bakın ne söyledi...
Derya Uluğ ve Serdar Ortaç arasında güldüren diyalog! "Ne buldun bu herifte?" deyince bakın ne söyledi...
10 yıllık birlikteliklerini dün akşam nikah masasına taşıyan Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününde Serdar Ortaç, sahneden gelen sorusu geceye renk kattı. Ünlü şarkıcının esprili çıkışı karşısında Uluğ'un verdiği yanıt davetlileri gülümsetti.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 13:33