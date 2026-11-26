SERDAR ORTAÇ'TAN DERYA ULUĞ'A GÜLDÜREN SORU

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise sahne alan Serdar Ortaç ile Derya Uluğ arasında yaşandı. Şarkılarıyla davetlilere eğlenceli anlar yaşatan Ortaç, bir ara mikrofonu yeni gelin Derya Uluğ'a uzatarak "Ne buldun bu herifte?" diye sordu.