Trend Galeri Trend Magazin Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Geçtiğimiz günlerde uzun süreli birlikteliğini resmiyete dökerek Asil Gök ile nişanlanan Derya Uluğ, herkesin merakla beklediği düğün tarihi hakkında ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:54
Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Derya Uluğ, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Burası başka oluyor, başka hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyız" dedi.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile kısa süre önce nişanlanan Uluğ, düğün hazırlıklarıyla ilgili de ilk kez konuştu. Uluğ, "Heyecanlıydı, gerçekten farklı bir heyecanmış.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Kahveye bal koyduk, bal gibi olsun diye. Nişan oldu, evlilik sorusu geliyor. Tarihimiz henüz belli değil ama bu sene içinde düğünü planlıyoruz" sözleriyle 2026 yılı içinde evleneceklerinin müjdesini verdi.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

NELER OLMUŞTU?

"Okyanus" şarkısıyla hayatımıza fırtına gibi giren, ardından "Canavar" ve "Nabız 180" gibi hitleriyle pop müziğin zirvesindeki yerini sağlamlaştıran Derya Uluğ, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Güzel şarkıcı, kendisi gibi müzisyen olan ve uzun yıllardır hem hayatı hem de sahneyi paylaştığı Asil Gök ile mutlu birlikteliğini resmiyete dökmüştü. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti, tam 10 yıllık aşklarında evlilik yolundaki ilk ciddi adımı atmıştı.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

İlişkileriyle her dönem ilgi odağı olan ve hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan ikili, geçtiğimiz şubat ayında ilk büyük müjdeyi vermişti. Derya Uluğ, doğum gününde sevgilisi Asil Gök'ten romantik ve sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

NİŞANLANDILAR!

Doğum günündeki o unutulmaz teklifin ardından ünlü çiftten beklenen ikinci hamle gecikmemişti. İkili, aile arasında düzenlenen sade ve samimi bir törenle nişanlanmıştı.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

İkili, hayatlarının bu en özel gününden kareleri ortak bir paylaşımla sosyal medya hesaplarından yayımlayarak mutluluklarını sosyal medyada ilan etmişti.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

SEDA SAYAN VE DEMET AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ!

Ünlü çiftin nişan karesi sosyal medyaya düşer düşmez adeta beğeni ve tebrik yağmuruna tutulmuştu.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

NİŞAN İTİRAFI!

Son olarak çiçeği burnunda nişanlı Derya Uluğ, nişan gününe dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

"İSTEME ANI GERGİNDİ"

Güzel şarkıcı, o özel anları, "Heyecanlı geçti. İsteme anı gergindi. Bir resmiyet vardı ama hani çok tatlı, sade, tam istediğimiz gibi gönlümüze göre güzel bir gün oldu. Herkesin beklediği şeyin ilk yarı finali oldu diyeyim. Bizim için de farklı bir heyecanmış bu arada. Herkes hep anlatıyordu. Değişik duygulardı. Bakalım tamamını erdirsin Allah" sözleriyle dile getirmişti.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Yaşadığı aşklar ve özel hayatıyla hayranlarının yakından takip ettiği ünlü şarkıcının nereli olduğu uzun süredir merak konusuydu.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Son olarak, ünlü ismin İzmirli olduğu ortaya çıktı!

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…