Derya Uluğ’dan beklenen evlilik açıklaması: Düğün için o dönemi işaret etti!

"İSTEME ANI GERGİNDİ"

Güzel şarkıcı, o özel anları, "Heyecanlı geçti. İsteme anı gergindi. Bir resmiyet vardı ama hani çok tatlı, sade, tam istediğimiz gibi gönlümüze göre güzel bir gün oldu. Herkesin beklediği şeyin ilk yarı finali oldu diyeyim. Bizim için de farklı bir heyecanmış bu arada. Herkes hep anlatıyordu. Değişik duygulardı. Bakalım tamamını erdirsin Allah" sözleriyle dile getirmişti.