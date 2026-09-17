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Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...
Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...
Kadir İnanır'ın servetinin akıbetini belirleyecek vasiyet davası için gözler adliyeye çevrilirken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Akrabaların ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu günde, tebligat prosedüründe yaşanan aksaklık nedeniyle beklenen karar sonraki tarihe ertelendi.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 11:51