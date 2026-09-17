Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

"ADALET DİYE BİR ŞEY VAR"

Levent İnanır, Kadir İnanır'ın vasiyetinin üç defa değiştiği iddialarına da açıklık getirdi. Vasiyetin değiştiğini doğrulayan ancak içeriğini bilmediğini ifade eden İnanır, "İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam oyuncusunun 2025'te hazırladığı vasiyetin neden değiştiğine ilişkin "O da bir soru işareti." diyerek durumun kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayan Levent İnanır, aynı zamanda Kadir İnanır'ın irade sorunu yaşadığını dile getirdi.