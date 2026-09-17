Trend Galeri Trend Magazin Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Kadir İnanır'ın servetinin akıbetini belirleyecek vasiyet davası için gözler adliyeye çevrilirken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Akrabaların ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu günde, tebligat prosedüründe yaşanan aksaklık nedeniyle beklenen karar sonraki tarihe ertelendi.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 11:51
Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını ve onu yıllardır büyük bir sevgiyle takip eden milyonları derin bir yasa boğdu.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

MİRASINDA GELİŞME YAŞANMIŞTI!

Vefatın ardından gözler usta sanatçının geride bıraktığı mirasa çevrilirken, hukuki süreçte dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmıştı.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçının, ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki vasiyet daha düzenlediği öğrenilmişti.

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Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

VASİYETİN AÇIKLANACAĞI TARİHİ BELLİ OLDU

İçeriği bugüne kadar gizli tutulan belgeler, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün saat 10.40'ta Beykoz Adliyesi'nde açılacak. Vasiyetnamelerin okunmasıyla birlikte usta sanatçının mirasına ilişkin detaylar resmiyet kazanacak.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

AKRABALARI ADLİYE ÖNÜNDE SIRAYA GİRDİ...

Kritik saat yaklaşırken usta oyuncunun yakın çevresi ve yeğenleri de Beykoz Adliyesi binasında yerini aldı.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde toplanan aile üyeleri ve yeğenlerin, mahkeme salonundan gelecek resmi açıklamaları takip etmek üzere heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu gözlendi.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

VASİYET KARARI ERTELENDİ!

Snob Magazin'in haberine göre, Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada erteleme kararı çıktı. Beykoz Adliyesi önünde açıklama yapan dava avukatı, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetin açıklanmasının 17 Aralık tarihine ertelendiğini duyurdu.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

YEĞENİNDEN AÇIKLAMA

Sanatçının yeğeni Levent İnanır, adliye önünde açıklama yaptı. Dayısının hastalık sürecine değinen İnanır, usta sanatçının beynine üç defa pıhtı attığını dile getirerek yaşadıklarının kolay olmadığının altını çizdi.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

"ADALET DİYE BİR ŞEY VAR"

Levent İnanır, Kadir İnanır'ın vasiyetinin üç defa değiştiği iddialarına da açıklık getirdi. Vasiyetin değiştiğini doğrulayan ancak içeriğini bilmediğini ifade eden İnanır, "İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var." ifadelerini kullandı.

Yeşilçam oyuncusunun 2025'te hazırladığı vasiyetin neden değiştiğine ilişkin "O da bir soru işareti." diyerek durumun kafa karıştırıcı olduğunu vurgulayan Levent İnanır, aynı zamanda Kadir İnanır'ın irade sorunu yaşadığını dile getirdi.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

DEV SERVETTE ASLAN PAYI HAYAT ARKADAŞINA MI GİDİYOR?

Hürriyet'te yer alan habere göre, usta oyuncunun son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bir kısmını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öne sürüldü. Belgede ayrıca Kural'ın vefat etmesi ihtimaline karşı, servetin insan hakları dernekleri ile eğitim kurumları arasında paylaştırılmasının istendiği iddia edildi.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Söz konusu iddiaların ardından gözler usta sanatçının ailesine çevrildi. İnanır'ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve toplam yasal mirasçı sayısının 28'i bulduğu ifade edilirken, yeğenlerin hukuki süreç başlatıp vasiyetnameye itiraz etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

"HERKES KENDİ KARARINI VERİYOR"

Yaşanan tartışmaların ardından sessizliğini korumak istediğini belirten Jülide Kural ise acısını yaşadığını ifade ederek, "Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor, kendisi bir vasiyetname hazırlamış ve buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir'e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI NE KADAR?
İnanır'ın vefatının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Kadir İnanır'ın mirası sadece taşınmazlar ve maddi varlıklardan oluşmuyor. Usta sanatçının yıllar boyunca biriktirdiği değerli saatleri, özel tasarım aksesuarları ve kişisel koleksiyonlarının da miras kapsamında yer aldığı belirtiliyor.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Kadir İnanır'ın mal varlığı arasında yalnızca gayrimenkul ve banka hesapları değil, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunuyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet lüks saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

3 BİN KURBAĞA FİGÜRÜ

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır'ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer alıyor.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Yarım asrı aşan sanat yaşamına 180'i aşkın film ve çok sayıda televizyon dizisi sığdıran İnanır, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kuşakların ortak hafızasında silinmez bir yer edindi. Her rolüne kattığı derinlik ve güçlü oyunculuğuyla Türk sinemasına damga vuran usta isim, ardında unutulmayacak bir miras bıraktı.

İŞTE KADİR İNANIR'IN HAFIZALARA KAZINAN UNUTULMAZ ROLLERİ…

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

DÖNÜŞ

Türkan Şoray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ilk yapım olan Dönüş filminde, Almanya'da çalışmak üzere köyünden ayrılan İbrahim'in, zamanla yaşadığı çevreye yabancılaşması ve köyde bıraktığı eşi Gülcan'la olan kırılgan ilişkisi konu edilir. Filmde İbrahim karakterine güçlü performansıyla Kadir İnanır hayat verir.

Köyde adı dedikodulara karışan Gülcan yüzünden itibarını geri kazanmayı kendine bir görev edinen İbrahim, yıllar sonra köyüne dönmeye karar verir. Ancak bu süreçte Almanya'da yeni bir hayat kurmuş, bir Alman kadınla evlenmiş ve bir çocuğu olmuştur.

Geçmişle bugün arasında sıkışan İbrahim'in köye dönüşü, hem kendi iç hesaplaşmasını hem de köydeki dengeleri derinden sarsar.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

DEVLERİN AŞKI

1976 yapımı Türk sinemasının unutulmaz romantik dram filmlerinden biri olarak Osman F. Seden yönetmenliğinde izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını İrfan Ünal'ın üstlendiği filmde başrolleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır paylaştı.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Hikâye, büyük bir iş insanı olan Süreyya Bey'in hayatını kurtaran genç adam Tarık'ı yanına almasıyla başlar. Zamanla güvenini kazanan Tarık, Süreyya'nın en yakın adamı haline gelirken, ikilinin arasındaki dostluk beklenmedik bir aşk yüzünden sınanır. Tarık'ın geçmişinde unutamadığı sevgilisi Türkan'ın, Süreyya'nın hayatında ortaya çıkmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır ve aşk, kıskançlık ile ihanetin gölgesinde büyük bir çatışmaya dönüşür.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

KARA GÖZLÜM

1970 yılında usta yönetmen Atıf Yılmaz imzasıyla beyaz perdeye taşındı ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ı ilk kez aynı filmde buluşturdu.

Balıkçı Azize ile "Şopen" lakabıyla tanınan genç bir bestecinin dokunaklı aşkını konu alan yapım, yıllar geçmesine rağmen etkisini korumayı başardı. Türkan Şoray'ın canlandırdığı Azize'nin balık satarken söylediği neşeli türkü ise filmin en unutulmaz sahneleri arasında yer alarak izleyicilerin hafızasına kazındı.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

Türk sinemasının en özel aşk filmlerinden biri olarak yıllara meydan okumaya devam ediyor. Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı eserinden uyarlanan filmde Atıf Yılmaz yönetmen koltuğunda otururken, başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

Kamyon şoförü İlyas ile Asya'nın tutkulu aşkıyla başlayan hikâye, yaşanan ihanetin ardından bambaşka bir yöne evrilir. Hayatına Cemşit ile devam etmeye çalışan Asya'nın, yıllar sonra geri dönen İlyas karşısında verdiği karar; "Sevgi emektir" sözüyle birlikte Türk sinemasının en unutulmaz finallerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

TATAR RAMAZAN

1990 yılında vizyona girerek Kadir İnanır'ın kariyerindeki en unutulmaz yapımlardan biri oldu. Kerim Korcan'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Melih Gülgen'in yönetmenliğini üstlendiği film, adaletsizliğe boyun eğmeyen cesur bir Kırım Tatarı'nın mücadelesini konu alıyor.

Kadir İnanır'ın hayat verdiği Ramazan karakteri, haksızlıklara karşı dimdik duran tavrıyla izleyicinin hafızasında yer etti ve usta oyuncuyla özdeşleşen rollerden biri haline geldi. Büyük ilgi gören yapımın hikâyesi, 1992 yılında gösterime giren Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle devam etti.

Dev mirasa tebligat engeli! Kadir İnanır’ın vasiyet kararı ertelendi: İşte belirlenen yeni tarih...

YILANLARIN ÖCÜ

Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve toplumsal gerçekçi yapısıyla dikkat çeken önemli filmler arasında yer aldı. Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda Fatma Girik, Kadir İnanır, Erdal Özyağcılar, Serpil Çakmaklı ve Nur Sürer başrolleri paylaştı.

Köyde bir ev ve arazi meselesi yüzünden iki aile arasında büyüyen çatışmayı anlatan film, dönemin sosyal sorunlarını çarpıcı bir dille beyaz perdeye taşıdı. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Kara Bayram karakteri ise güçlü duruşu ve adalet arayışıyla hafızalara kazınan performanslarından biri oldu.