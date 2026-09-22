Trend Galeri Trend Magazin Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Geçirdiği zorlu karaciğer nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 100 çiftin dünyaevine girdiği dev organizasyonda yer aldı. Yaşadığı ağır tedavi sürecini geride bırakan sanatçı, katıldığı törende çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:29
Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Geçtiğimiz dönemde ciddi bir karaciğer yetmezliği teşhisiyle sarsılan ve uzun süren tetkiklerin ardından kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, zorlu tedavi sürecini başarıyla geride bıraktı.

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Geçirdiği ameliyat ve sonrasındaki hassas doktor takibi ile sağlığına kavuşan sevilen sanatçı, zor günleri unutarak yeniden eski neşesine ve enerjisine kavuştu.

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Yaşadığı ağır sağlık sorunlarını tamamen geride bırakan Özkan, iyileşme sürecinin ardından projelerine ve davet edildiği özel organizasyonlara katılarak sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

100 ÇİFTİN EN MUTLU GÜNÜNE RENK KATTI...

Son olarak 100 çiftin aynı anda dünyaevine girdiği dev bir organizasyonda sunuculuk yapan Ufuk Özkan, törendeki neşeli tavırları ve yüksek enerjisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çiftlerin en mutlu günlerinde heyecanlarına ortak olan ünlü oyuncu, keyifli anların yaşandığı gecede organizasyona adeta damga vurdu.

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, 100 çiftin unutulmaz anlarına şahitlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

11 Nisan 1975 tarihinde Almanya'da doğan Ufuk Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne alan sanatçı, televizyon kariyerinde "Emret Komutanım" dizisindeki "Terliksi Vedat" rolüyle dikkat çekti.

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Özellikle efsaneleşen "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve büyük beğeni toplayan Özkan, "Zengin Kız Fakir Oğlan", "Kalk Gidelim" gibi pek çok başarılı dizide başrol üstlendi ve çeşitli televizyon yarışmalarında sunuculuk yaptı.

Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Tiyatro kökenli oyunculuk yeteneği ve samimi tarzıyla Türk izleyicisinin gönlünde taht kuran sanatçı, ekran projeleri ve sahne çalışmalarıyla kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör