Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...

Özellikle efsaneleşen "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve büyük beğeni toplayan Özkan, "Zengin Kız Fakir Oğlan", "Kalk Gidelim" gibi pek çok başarılı dizide başrol üstlendi ve çeşitli televizyon yarışmalarında sunuculuk yaptı.