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Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...
Dev organizasyonda neşesiyle göz doldurdu! Ufuk Özkan 100 çiftin en mutlu gününe renk kattı...
Geçirdiği zorlu karaciğer nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 100 çiftin dünyaevine girdiği dev organizasyonda yer aldı. Yaşadığı ağır tedavi sürecini geride bırakan sanatçı, katıldığı törende çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:29