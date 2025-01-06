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Devrim Özkan'la ayrılığı çok konuşulmuştu... Lucas Torreira'nin neşeli halinden eser yok!

Başarılı oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nin ayrılığı magazine bomba gibi düşmüştü. Yakın zamanda evlenmesi beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu Devrim Özkan'nın katıldığı bir programda ilişki tavsiyesi vermesi de dolaylı yoldan ayrılık sebebini açıkladığı iddialarını gündeme getirmişti. Son olarak Lucas Torreira'nın bir mekan çıkışı görüntülenmesi ve durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Torreira'nın o halini görenler "Eski neşeli halinden eser yok" yorumlarını ortaya çıkardı...

Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:19
Devrim Özkan’la ayrılığı çok konuşulmuştu... Lucas Torreira’nin neşeli halinden eser yok!

Yaşadığı eski aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Devrim Özkan, katıldığı bir programda gündem oldu. İlişki tavsiyesi veren Özkan, kısa sürede ses getirmişti.

Devrim Özkan’la ayrılığı çok konuşulmuştu... Lucas Torreira’nin neşeli halinden eser yok!

Uzun süredir beraber olan Torreira ve Özkan, çok sayıda spekülasyona konu olan ılımlı çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak, çiftin ayrılık kararı alması çoğu takipçisini şaşkına uğratmıştı.

Devrim Özkan’la ayrılığı çok konuşulmuştu... Lucas Torreira’nin neşeli halinden eser yok!

Ayrılığın ardından sosyal medya platformlarında, birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ve daha önce birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırdıkları fark edilmişti.

Devrim Özkan’la ayrılığı çok konuşulmuştu... Lucas Torreira’nin neşeli halinden eser yok!

Torreira, bu ayrılıkla ilgili sorulara cevap vermekten kaçınırken, basına verdiği sert yanıtla dikkatleri üzerine çekmişti.

Devrim Özkan’la ayrılığı çok konuşulmuştu... Lucas Torreira’nin neşeli halinden eser yok!

Kendisine, Özkan ile ilişkisinin durumu hakkında sorulan sorulara sinirlenerek, "Doğru ya da yanlış, bu konuda hiçbir şey sormayın," ifadelerini kullandı. Bu yanıt, basın mensupları ve hayranlar arasında büyük yankı uyandırmıştı.

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