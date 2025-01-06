Trend Galeri Trend Magazin Devrim Özkan'la ayrılığı çok konuşulmuştu... Lucas Torreira'nin neşeli halinden eser yok!

Devrim Özkan'la ayrılığı çok konuşulmuştu... Lucas Torreira'nin neşeli halinden eser yok!

Başarılı oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nin ayrılığı magazine bomba gibi düşmüştü. Yakın zamanda evlenmesi beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu Devrim Özkan'nın katıldığı bir programda ilişki tavsiyesi vermesi de dolaylı yoldan ayrılık sebebini açıkladığı iddialarını gündeme getirmişti. Son olarak Lucas Torreira'nın bir mekan çıkışı görüntülenmesi ve durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Torreira'nın o halini görenler "Eski neşeli halinden eser yok" yorumlarını ortaya çıkardı...