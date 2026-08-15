Dijital bataklık varken TV’ye ceza! Platformlar zehir saçıyor
RTÜK çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkiledikleri gerekçesiyle TV kanallarına abartılı para cezaları kesti. Benim etrafımda televizyon izleyen çocuk ve genç kalmadı. Odalarına kapanıp tablet ya da cep telefonundan hiçbir denetim ve kısıtlamaya tâbi olmayan sosyal medyayı, zehir saçan dijital platformları takip ediyorlar. Asıl denetlenmesi, kısıtlanması, cezalandırılması gereken bu dijital çöplük dururken, öz denetimi bulunan, editöryal süzgeçlerden geçen yayınlara ceza kesiliyor.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 06:45