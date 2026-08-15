Trend Galeri Trend Magazin Dijital bataklık varken TV’ye ceza! Platformlar zehir saçıyor

Dijital bataklık varken TV’ye ceza! Platformlar zehir saçıyor

RTÜK çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkiledikleri gerekçesiyle TV kanallarına abartılı para cezaları kesti. Benim etrafımda televizyon izleyen çocuk ve genç kalmadı. Odalarına kapanıp tablet ya da cep telefonundan hiçbir denetim ve kısıtlamaya tâbi olmayan sosyal medyayı, zehir saçan dijital platformları takip ediyorlar. Asıl denetlenmesi, kısıtlanması, cezalandırılması gereken bu dijital çöplük dururken, öz denetimi bulunan, editöryal süzgeçlerden geçen yayınlara ceza kesiliyor.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 15.08.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 06:45
Dijital bataklık varken TV’ye ceza! Platformlar zehir saçıyor

Televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen abartılı para cezaları zaten hayata tutunmakta güçlük çeken konvansiyonel medyanın iyice belini büküyor.
Evet, evlatlarımızı koruyalım ama hangi evlatlarımızı? Benim etrafımda televizyon izleyen çocuk ve genç kalmadı, sizin var mı? Çocuklar artık televizyon izlemiyor. Peki ne yapıyor?

Dijital bataklık varken TV’ye ceza! Platformlar zehir saçıyor

Odasına kapanıp bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan hiçbir denetim ve kısıtlamaya tâbi olmayan sosyal medyayı, Youtube'u, Instagram'ı, X'i ve zehir saçan dijital platformları takip ediyorlar. Bu durum RTÜK'ün izleme istatistikleriyle de belgelendi. 5 yıl önce gençlerin 1 saat 40 dakika olan günlük ortalama televizyon izleme süreleri, 2025'de sadece 40 dakikaya düştü. Buna karşın internette vakit geçirme süreleri 10 kat artarak günde ortalama 3 saat 24 dakikaya çıktı.

Dijital bataklık varken TV’ye ceza! Platformlar zehir saçıyor

Yani?
Asıl denetlenmesi, kısıtlanması, cezalandırılması gereken bu dijital çöplük dururken, öz denetimi bulunan, editöryal süzgeçlerden geçen, lisansa tâbi, çatır çatır vergisini ödeyen, çeşitli yasalarla çerçevelenmiş, RTÜK'ün an be an gözetiminde bulunan, yurtdışına dizi satıp ihracat sektörü oluşturan, istihdam yaratan klasik televizyonlara ağır para cezaları veriliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dijital bataklık varken TV’ye ceza! Platformlar zehir saçıyor

Zaten reklam pastasının yüzde 85'ini alan ve parayı olduğu gibi yurtdışına çıkartan da bu dijital çakallar değil mi?
RTÜK ise asıl bataklığı görmezden gelip, vur abalıya sığlığında televizyon kanallarını gelir kapısı haline getiriyor.
El insaf!..

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#RTÜK