Dijital bataklık varken TV’ye ceza! Platformlar zehir saçıyor

Odasına kapanıp bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan hiçbir denetim ve kısıtlamaya tâbi olmayan sosyal medyayı, Youtube'u, Instagram'ı, X'i ve zehir saçan dijital platformları takip ediyorlar. Bu durum RTÜK'ün izleme istatistikleriyle de belgelendi. 5 yıl önce gençlerin 1 saat 40 dakika olan günlük ortalama televizyon izleme süreleri, 2025'de sadece 40 dakikaya düştü. Buna karşın internette vakit geçirme süreleri 10 kat artarak günde ortalama 3 saat 24 dakikaya çıktı.