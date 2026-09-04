Dijital görgüsüzlük virüsü! Melisa Aslı Pamuk’un 90 milyonluk paylaşımı dikkat çekmişti...

90 MİLYONLUK KARE

Son örneğini ise Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımında gördük. Pamuk'un paylaştığı tek fotoğraf karesinin değeri '90 milyon TL'... Evet, yanlış duymadınız 90 milyon TL. Saatinden çantasına, tek taşından, arabasına yani 'gösteriş malzemeleri' böyle uçuk bir rakama tekabül ediyor.

Benim eleştirim bunlara sahip olması değil elbette. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa, özgürce yaşar. Benim eleştirim sahip olduklarını kitlelerin gözüne sokması. Bunu bir 'güç gösterisi, zenginlik beyanı' gibi sunmasında.