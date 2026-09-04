Dijital görgüsüzlük virüsü! Melisa Aslı Pamuk’un 90 milyonluk paylaşımı dikkat çekmişti...
Sosyal medyada artık her şeyin ayarı kaçtı. Bireysel anıların paylaşıldığı mecra olmak yerine zenginliğin, güç yarışının 'şov' alanı haline geldi. Bu dijital görgüsüzlük virüs gibi tüm platformları sarmış vaziyette. Bunun son örneğini Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımında gördük. Saatinden, çantasına, tektaşından, arabasına her şeyi gözler önüne seren Pamuk'un paylaştığı fotoğraf karesinin değeri '90 milyon TL'
Giriş Tarihi: 04.09.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 06:42