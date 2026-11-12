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Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Dijital dünyaya bağımlılığımız her geçen gün artarken, olası bir sistem çöküşünün neleri değiştirebileceği tartışma konusu oldu. Nakit paradan enerjiye, bankacılık sisteminden bilgiye kadar pek çok alanda yaşanabilecek kesintilere dikkat çeken Yüksel Aytuğ, 33 ülkenin vatandaşlarına yaptığı hazırlık çağrısından bahsetti.

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YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:54
Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Artık her şeyimiz dijital oldu. Gerçek para neredeyse tamamen sistemden çıktı. Parasal varlığımız, dijital banka hesabımızdaki sayılardan ibaret. Varsa, altın ve döviz hesabımız da öyle...

Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Filmleri, dizileri dijital ortamda izliyor, kitabı bile elektronik sayfalardan okuyoruz. Bitcoin denilen neredeyse hayali bir para sistemine yatırım yapıyoruz.

Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Emekli maaşımız banka hesabımıza yatıyor, daha yüzünü görmeden kiraya, kredi kartına, faturalara bölüştürüyoruz, tabii yettiği kadar.

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Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Yapay zeka neredeyse tüm hayatımıza egemen oldu. Bilgi tamamen onun hükümranlığına geçti. Kitapçılardan kolilerce kitap topluyor, içindekileri dijital sisteme yükledikten sonra topluca yakıyorlar.

Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Bilgide, kültürde, eğitimde "tekelleşmek" için. Tıpkı Nazi Almanyası'nda olduğu gibi...

Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Sosyal medyada paylaştıklarımızla artık ciğerimizi biliyorlar. Operasyonun ilk ayağı olan pandemi sayesinde hepimizi evin içinde dijital bir dünyaya mahkum ettiler.

Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Daha kolay yönetebilsinler, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı, hangi hastalıklara sahip olduğumuzu bilsinler diye. Bizde HES, diğer ülkelerde farklı isimler taşıyan "fişlemelere" tâbi tutulduk.

Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Şimdi elleri şalterde bekliyorlar. İndirdikleri zaman kafalarındaki yeni dünya düzenini kurmak için gereken kaos ortamını sağlayacaklar. Ortada para da kalmayacak, enerji de...

Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Başı kesilmiş tavuk gibi oradan oraya koşturacağız.
Dünyanın 33 ülkesinin "Yandım Allah" diyerek vatandaşlarını mum, nakit para, yiyecek ve içecek stoklamaya çağırmalarının gerçek sebebi budur.

Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı

Bu kez kıyamet, "randevulu" geliyor, bilesiniz!

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör