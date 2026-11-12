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Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı
Dijital kıyamete hazır olun! 33 ülke birden alarma geçti: Vatandaşlara mum, nakit para ve yiyecek stoklayın çağrısı
Dijital dünyaya bağımlılığımız her geçen gün artarken, olası bir sistem çöküşünün neleri değiştirebileceği tartışma konusu oldu. Nakit paradan enerjiye, bankacılık sisteminden bilgiye kadar pek çok alanda yaşanabilecek kesintilere dikkat çeken Yüksel Aytuğ, 33 ülkenin vatandaşlarına yaptığı hazırlık çağrısından bahsetti.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 06:54