Dilan Çıtak hastaneye kaldırılan babası İbrahim Tatlıses'e koştu! Ahmet Tatlıses cami avlusunda bekledi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kızı Dilan Çıtak ise haberi alır almaz babasının tedavi gördüğü hastaneye koştu. Ahmet Tatlıses ise, ayağındaki kelepçe nedeniyle hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide bekledi.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 16:46
Yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AĞIR BİR VİRÜSE YAKALANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses'in ağır bir virüse yakalandığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öne sürüldü. Haberi duyan aile üyeleri ve yakın dostları ise vakit kaybetmeden hastaneye akın etti.

Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi ediliyor
İBRAHİM TATLISES'İN GENEL DURUMU İYİ

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yaptı:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20'da tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır.
Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır "

DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ

2.Sayfa'nın haberine göre Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söyledi.

BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide bekledi. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

SEYAHAT DÖNÜŞÜ HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İdo Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DİLAN ÇITAK VE AHMET TATLISES HAKKINDA SORULAR SORULDU

Gazeteciler, İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklamaları ve Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında sorular sordu.

İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet'i hedef göstermişti! İdo Tatlıses'ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor!

"BEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Gazetecilerin 'onları aileden görüyor musunuz?' sorusuna İdo Tatlıses, "Evet tabi ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

4 MİLYON DOLAR KAPTIRMIŞTI!

Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ"

Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını söyleyerek, "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" demişti.

Geçen günler de Türk müziğinin güçlü isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçıyla yollarını olaylı şekilde ayıran Yazar, hem savcılığa yaptığı şikayeti hem de Tatlıses ailesine dair dikkat çeken iddialarını televizyon programında anlatmıştı.

"KENDİ KENDİNİ DOLDURUŞA GETİRİYOR"

Gayrimenkul yatırımları ve yüksek servetiyle sık sık konuşulan Tatlıses hakkında konuşan Yazar, otel meselesi nedeniyle savcılığa başvurduğunu belirterek, "Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik" ifadelerini kullanmıştı.

"KAZADAN SONRA EVDE SERVET TOPLANTISI YAPILDI" İDDİASI

Bodrum'da geçirdiği kazanın ardından Tatlıses'in yanında olduğunu söyleyen eski menajer, o süreçte yaşandığını öne sürdüğü gelişmelerini de paylaşmıştı. Program sunucusunun sorduğu "Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?" sorusu üzerine Yazar şunları aktarmıştı:

"İDO VE MELEK MAL VARLIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİLER"

"Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular"

"BEN DAHA SAĞKEN…" TARTIŞMASI

Yazar, söz konusu listenin hazırlandığı dönemde aile içinde gerilim yaşandığını da iddia etmişti. Eski menajer, Tatlıses ile kızı Melek arasında tartışma çıktığını öne sürerek şunları söyledi: "Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi" ifadelerini kullanmıştı.

PEKİ TATLISES'İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR?

Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında.

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor.

Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor.

Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var.

Listeye bakıldığında, her birinin kendine özgü birikim hikayesi olduğu görülüyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek için butik otel açarken, kimi global arenada kazandığı şöhreti yatırım fırsatlarına dönüştürüyor. Gayrimenkul zenginliğinden tarım yatırımlarına, değerli koleksiyonlardan uluslararası taşınmazlara kadar uzanan bu servet hikayeleri, Türk ünlülerinin iş dünyasında da ne denli başarılı olduklarını gözler önüne seriyor.