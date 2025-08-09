Trend Galeri Trend Magazin Dile kolay 17 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Gürkan Uygun'un eşini tanıyınca çok şaşıracaksınız! Meğer BBG'nin güzellerindenmiş!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak akıllara kazınan oyuncu Gürkan Uygun son olarak atv'de yayınlanan "Bir Gece Masalı" dizisinde boy göstermişti. Zaman zaman gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla da merak konusu olan oyuncunun 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 09.08.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:31
2003 yılında Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi, ekranlarda adeta fırtınalar estirmişti.

Başrol oyuncularından ziyade yan karakterleriyle de hafızlarda yer edinen dizide şüphesiz 'Memati' karakteriyle hayatımıza giren Gökhan Uygun oldu.

Memati karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sadece Kurtlar Vadisi ile değil, sonrasında yer aldığı birçok projeyle de oyunculuk gücünü kanıtlayarak ekranların en tanınan yüzlerinden biri oldu.

İş hayatının yanı sıra özel yaşantısıyla da merak edilen Gökhan Uygun 17 yıllık eşi de merak konusu oluyor.

BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR (BBG) İLE TANINAN ŞEBNEM CEYLAN

Çünkü ünlü oyuncunun hayat arkadaşı, 2000'li yılların efsane yarışmalarından biri olan Biri Bizi Gözetliyor (BBG) ile tanınan Şebnem Ceylan olduğu ortaya çıktI! ! BBG evinde güzelliğiyle dikkat çeken Ceylan, yarışmanın ardından ekranlardan uzaklaşmış; ancak Gürkan Uygun'la kurduğu sakin hayatla gündeme gelmişti. Bu detay, sosyal medyada yeniden keşfedilince kısa sürede gündem oldu.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin eşleri...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR