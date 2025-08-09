Trend
Dile kolay 17 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Gürkan Uygun'un eşini tanıyınca çok şaşıracaksınız! Meğer BBG'nin güzellerindenmiş!
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak akıllara kazınan oyuncu Gürkan Uygun son olarak atv'de yayınlanan "Bir Gece Masalı" dizisinde boy göstermişti. Zaman zaman gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla da merak konusu olan oyuncunun 17 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 09.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:31