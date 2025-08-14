Trend
Dillere destan bir aşiret düğünüyle dünyaevine girmişti... Aleyna Dalveren'in 4 aylık evliliği bitiyor! "Yaşadıklarım çok ağır"
Şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomeni olan Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem'le dillere destan bir aşiret düğünüyle dünyaevine girmişti. 4 ay önce evlenen ünlü isimden şaşırtan haber geldi. "Yaşadıklarım çok ağır" diyen Aleyna Dalveren, eşi Fatih Erdem'den boşanma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 14.08.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 13:42