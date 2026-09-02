Direniş manifestomuz: "Bir Daha Asla"

GAZETEYE ZOR GELDİM Sokağa çıkmak, gazeteme gitmek için yanıp tutuşuyor, evde bir aşağı bir yukarı turluyordum. Doğurmak üzere olan eşimi bırakacağım kimse yoktu, yalnızdım. Saat 06.00'ya kadar sabredebildim. Sonunda eşime 'Allah'a emanet olun' diyerek, şirkete doğru yola çıktım. Sarıyer'den Balmumcu'ya kadar yollardaki engellerden adeta slalom yaparak geçtikten sonra güçlükle binamıza ulaştım. Kapıdaki kurşun izlerini görünce uçurumun hangi noktasında olduğumuzu ancak idrak edebildim. TURKUVAZ DİRENİŞİ Gerisini ise Turkuvaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü sevgili Abdülhalik Çimen, yeni çıkan 'Bir Daha Asla' kitabında enfes bir şekilde anlatmış. Okuyunca, bu grubun bir çalışanı olmaktan bir kez daha gurur duydum. 'Bir Daha Asla' şanlı bir direniş öyküsü olmanın ötesinde, medyanın aslında ne işe yaraması gerektiğini ilk ağızdan anlatan bir manifesto niteliğindeydi. kaleme alırken yaşadığı duyguları şöyle anlatıyordu: 'DİRENEN OLURSA EZİN' Zaten 15 Temmuz gecesi saat 22.30 - 22.45 arasında darbeci unsurlar arasındaki kapalı haberleşmelerde A Haber, Atv ve Sabah Gazetesi açıkça hedef olarak telaffuz edilmeye başlanmıştı. Mahkeme tutanaklarına da yansıyacak şu emirler verilmişti: 'A Haber'e gidilecek. Yanınıza alabildiğiniz kadar mühimmat alın. Direnen olursa ezilecek, vurulacak.' Hainlerin verdiği talimat, tereddüt barındırmıyordu. Sesimizi susturmak için hazırlanmış bir saldırı emriydi ve korkunçtu.' Demokrasi tarihimize düşülmüş son derece önemli notlar içeren bu kitap, memlekete gönül vermiş herkesin baş ucunda bulunmalı.