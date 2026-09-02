Direniş manifestomuz: "Bir Daha Asla"

Gerisini ise Turkuvaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü sevgili Abdülhalik Çimen, yeni çıkan "Bir Daha Asla" kitabında enfes bir şekilde anlatmış. Okuyunca, bu grubun bir çalışanı olmaktan bir kez daha gurur duydum. "Bir Daha Asla" şanlı bir direniş öyküsü olmanın ötesinde, medyanın aslında ne işe yaraması gerektiğini ilk ağızdan anlatan bir manifesto niteliğindeydi. kaleme alırken yaşadığı duyguları şöyle anlatıyordu: