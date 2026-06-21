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Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Şarkıcı Kıraç, yoğun konser temposuna karavanıyla kamp yaparak ara verdiğini söyledi. Salda Gölü'nde vakit geçirdiğini belirten ünlü sanatçı, merak edilen doğa hayatını anlattı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 21.06.2026 08:00 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 08:02
Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Şarkıcı Kıraç, önceki gün Etiler'deki ofisinde basın mensuplarını ağırladı. Konser maratonuna devam ettiklerini söyleyen sanatçı, "Konserden konsere gidiyoruz. Repertuvarları da değiştiriyoruz" dedi.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Kamp sevgisinden de bahseden Kıraç, Salda Gölü'nde konserimiz vardı.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Oralarda kaldık biraz. Karavanım da var bir tane. Onunla gidiyoruz bazen kamp yapıyoruz" diye konuştu.

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Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Geçtiğimiz günlerde 54 yaşına giren ünlü şarkıcı Kıraç, doğum gününde eşi Ayşe Şule Bilgiç'in hazırladığı sürprizle büyük bir sevinç yaşamıştı.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Bilgiç'in hediye ettiği minik araba, ünlü sanatçının yüzünü güldürürken ortaya çıkan eğlenceli anlar sosyal medyada da ilgi odağı olmuştu.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Eşiyle basın mensuplarının sorularını ayak üstü cevaplayan Kıraç, "İnanılmaz heyecanlıyım şuan. Her gün mutlaka onunla geziyorum" demişti.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

BİR BAŞKA MUTLU ÇİFT: ALİŞAN VE BUSE VAROL

Güçlü sesi ve başarılı kariyeri ile adından sıklıkla söz ettiren Alişan, 2018 yılında oyuncu olan Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

İkili evliliklerinde 2019'da oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol'un uyumu, hayranları tarafından da sık sık takdir ediliyor.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Son olarak ünlü şarkıcı Alişan 50. yaşını kutladı. Eşi Buse Varol ise sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla ünlü ismin doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Varol'un "Canım aşkım, iyi ki doğdun. Nice mutlu yaşların olsun çocuklarımızla. Seni seviyorum" notunu düştüğü romantik paylaşıma beğeni yağdı.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

"NİCE GÜZEL MUTLU YAŞLARIN OLSUN SEVGİLİ EŞİM"

Ardından da bu kareyi yayınlayan Varol, "Nice güzel mutlu yaşların olsun sevgili eşim♥️ Güzel ailemizle, çocuklarımızla🙏 iyi ki doğmuşsun🥳 iyisiyle, kötüsüyle bir yaş daha geride kaldı🫶 50 oldun valla aşkım" mesajıyla aşkını ilan etti.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Öte yandan geçen günlerde Alişan ve Buse Varol yıl dönümlerini romantik bir kutlamayla taçlandırmıştı.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Öte yandan magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM"

Dizinin kısa sürmesine rağmen Alişan, bu süreci şu sözlerle anlattı: 'Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum...'

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Bakın diğer mutlu çiftler aşk hayatlarına nasıl adım atmış...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı:

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI"

İlişkilerinin başında birçok kişinin "uzun sürmez" dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti:

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

"Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı."

2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

PINAR ALTUĞ'UN İLK EVLİLİĞİ VE PİŞMANLIĞI

Ünlü oyuncu, programda geçmişine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. 2000 yılında iş insanı Umut Elçi ile evlenmiş ancak bu evlilik üç yıl sürmüştü. Altuğ, bu ilişkiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim."

Doğa aşkı ağır bastı! Kıraç’ın karavan hayatına dair şok sözler!

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN BİR ÇİFT

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın ve sosyal medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin" diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda.