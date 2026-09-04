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Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! "Yerle gök arasında bir yerde"

Milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022 yılında dünyaevine giren oyuncu Ebru Şahin, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Şahin, bu kez paylaştığı tatil karelerindeki güzelliği ile büyüledi. İşte nefes kesen o kareler...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 04.09.2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 15:24
Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında önce Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme'de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle kutlamıştı.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

Özel hayatlarını sakin bir şekilde sürdüren Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahin, bu kez takipçilerinin karşısına tatil kareleriyle çıktı.

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Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı İzlanda tatilinden karelerini yayınladı.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

"YERLE GÖK ARASINDA BİR YERDE"

Yüzüne maske yaptığı anlarla birlikte çeşitli karelerini de yayınlayan paylaşımına "Yerle gök arasında bir yerde" notunu düşen Şahin, doğal güzelliğiyle adeta büyüledi.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

"ÇOK GÜZEL"

Şahin'in İzlanda taitlinden yaptığı bu paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri tarafından Şahin'e "Çok güzel çok...", "Güzelim benim" gibi yorumlar yapıldı.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

Öte yandan Ebru Şahin, yeni hobisiyle de gündeme geldi. Renkli bir çalışma yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncunun boyama yaparkenki keyifli halleri dikkat çekti.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

Farklı uğraşlara da zaman ayıran Ebru Şahin, yaptığı paylaşımla günlük hayatından bir kesiti takipçileriyle paylaştı. Elindeki boyalarla çalışırken görüntülenen Şahin'in yeni hobisine olan ilgisi sosyal medyada da ilgi gördü.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

Ekranlardan uzak olduğu dönemde sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Şahin, doğal ve samimi paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını sürdürüyor.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

Öte yandan Şahin, Cedi Osman ile mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR- HAKAN AYSEV

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! Yerle gök arasında bir yerde

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER