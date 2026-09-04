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Doğal güzelliği büyüledi! Ebru Şahin yeni tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı! "Yerle gök arasında bir yerde"

Milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022 yılında dünyaevine giren oyuncu Ebru Şahin, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Şahin, bu kez paylaştığı tatil karelerindeki güzelliği ile büyüledi. İşte nefes kesen o kareler...

Giriş Tarihi: 04.09.2026 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 15:24