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Doğal güzelliğiyle Instagram'da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı
Doğal güzelliğiyle Instagram'da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı
Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Meryem Uzerli, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti! Kardeşinin objektifine verdiği en doğal pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 17:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:24