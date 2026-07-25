Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

MUHTEŞEM YÜZYIL İLE GELEN KÜRESEL ŞÖHRET VE ÖDÜLLER

Usta yapımcı Timur Savcı ve rahmetli efsane senarist Meral Okay'ın imzasını taşıyan tarihi dizi "Muhteşem Yüzyıl", Meryem Uzerli için gerçek bir dönüm noktası oldu. Tam 8 ay süren, oldukça zorlu ve rekabetçi seçmelerin ardından, dünya çapında bir fenomene dönüşecek olan "Hürrem Sultan" karakterini oynamaya hak kazandı. 2011-2013 yılları arasında sergilediği inanılmaz performansla sadece Türkiye'de değil, yayınlandığı Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika gibi pek çok bölgede milyonlarca insanın kalbini fethetti.