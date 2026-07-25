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Doğal güzelliğiyle Instagram'da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Meryem Uzerli, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti! Kardeşinin objektifine verdiği en doğal pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.07.2026 17:19 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:24
Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Instagram hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, bir kez daha güzelliğiyle Instagram'da esti geçti.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Ekranlardan uzak kaldığı dönemlerde dahi özel hayatı ve tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu, bu kez takipçilerinin karşısına çok daha samimi ve duru bir konseptle çıktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Uzerli'nin son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

KARDEŞİNİN OBJEKTİFİNE YAKALANDI!
Bu defa profesyonel stüdyo çekimleri yerine aile sıcaklığını tercih eden güzel oyuncu, kardeşi Can Uzerli'nin objektifine poz verdi. Kardeşinin kadrajından yansıyan fotoğraflarda makyajsız ve en doğal haliyle kamera karşısına geçen Uzerli, adeta yıllara meydan okuyan güzelliğini gözler önüne serdi.

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Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

DURU GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI!
Uzerli'nin kişisel hesabından paylaştığı pozlar kısa sürede magazin gündemine otururken, hayranları paylaşımın altına yorum yağdırdı. Takipçileri ünlü oyuncunun doğal haline övgüler yağdırırken, fotoğrafları çeken kardeşinin yeteneğine ve yakaladığı samimi ışığa da dikkat çekti.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Meryem Uzerli, geçtiğimiz haftalarda da Instagram hesabından alışılmışın dışında, ezber bozan bir paylaşıma imza atmıştı.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Genellikle ihtişamlı kostümler, kırmızı halı şıklığı ve kusursuz makyajlarla görmeye alışık olduğumuz Meryem Uzerli, bu kez yüzünün her detayını en doğal haliyle gözler önüne serdi.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Hikaye (story) bölümünden peş peşe paylaştığı sıfır makyajlı kareleri, sosyal medyada kısa sürede adeta viral oldu.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Filtrelere ve günümüzün yoğun makyaj trendlerine açıkça meydan okuyan Uzerli, "doğal güzellik" kavramının yeni simgesi olmaya aday olduğunu kanıtladı.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

DOĞALLIĞIN YENİ SİMGESİ: MERYEM UZERLİ CİLT KALİTESİYLE BÜYÜLEDİ: İŞTE O PAYLAŞIMLAR!

Fotoğraflara yakından bakıldığında, güzel oyuncunun cilt kalitesi, pürüzsüzlüğü ve kendine olan sarsılmaz güveni dikkat çekiyor. Çillerini, cilt dokusunu ve en ufak yüz detaylarını bile filtrelerle saklama gereği duymayan Uzerli, bu özgüvenli duruşuyla birçok kadına ilham kaynağı oluyor.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Sosyal medyanın dayattığı sahte güzellik standartlarına karşı adeta sessiz bir isyan başlatan yıldız isim, makyajsız da ne kadar çekici ve büyüleyici olunabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Hayranları ünlü ismin fotoğraflarını kendi hesaplarında paylaşarak, "İşte gerçek ve filtresiz güzellik", "Hürrem Sultan yıllara meydan okuyor" gibi övgü dolu yorumlarla sosyal medyayı salladı.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

MERYEM UZERLİ KİMDİR? ŞÖHRET BASAMAKLARINDAKİ UNUTULMAZ YOLCULUK

Peki, makyajsız güzelliğiyle magazin ve keşfet gündeminden düşmeyen Meryem Uzerli'nin şöhret yolculuğu nasıl başladı? Tam adıyla Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Türk kökenli Alman oyuncu, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe bir hayat sürdü.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Tutkusunun peşinden giderek oyunculuk ve tiyatro eğitimini Hamburg'da bulunan prestijli Schauspiel Studio Frese'de başarıyla tamamladı. Kariyerinin ilk yıllarında Almanya'da çeşitli tiyatro sahnelerinin tozunu yutan ve bazı televizyon dizilerinde kendini gösteren Uzerli'nin hayatı, Türkiye'den aldığı bir haberle tamamen değişecekti.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

MUHTEŞEM YÜZYIL İLE GELEN KÜRESEL ŞÖHRET VE ÖDÜLLER

Usta yapımcı Timur Savcı ve rahmetli efsane senarist Meral Okay'ın imzasını taşıyan tarihi dizi "Muhteşem Yüzyıl", Meryem Uzerli için gerçek bir dönüm noktası oldu. Tam 8 ay süren, oldukça zorlu ve rekabetçi seçmelerin ardından, dünya çapında bir fenomene dönüşecek olan "Hürrem Sultan" karakterini oynamaya hak kazandı. 2011-2013 yılları arasında sergilediği inanılmaz performansla sadece Türkiye'de değil, yayınlandığı Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika gibi pek çok bölgede milyonlarca insanın kalbini fethetti.

Doğal güzelliğiyle Instagram’da esti geçti! Meryem Uzerli, kardeşinin kadrajından pozlarını paylaştı

Hürrem Sultan rolüyle sayısız prestijli ödüle layık görülen başarılı oyuncu, sonrasında kariyerine Türkiye'de "Gecenin Kraliçesi" ve "Annemin Yarası" gibi önemli dizi ve sinema projeleriyle devam etti. Şimdilerde iki tatlı kız çocuk annesi olan Uzerli, hayatını Almanya ve Türkiye arasında sürdürüyor. Bir yandan uluslararası projelerle aktif kariyerine başarıyla devam ederken, diğer yandan da paylaştığı bu tarz doğal karelerle kalplerdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör