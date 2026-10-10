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Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal'dan sürpriz "günaydın" pozu: "Böylesini beklemiyorduk"

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı! Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncunun yeni yaşam tarzını görenler gözlerine inanamadı. Peki, herkesin büyük ilgi gösterdiği o sürpriz karede neler var?

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Giriş Tarihi: 10.10.2026 12:49 Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 12:52
Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

Uzun süredir eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla sakin bir hayat süren Sinem Kobal, doğayla iç içe pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

Paylaştığı hikayede, ünlü isim takipçilerine güneşli bir havada "Günaydın" mesajıyla seslendi. Rahat giyimi ve güneş gözlüğüyle dikkat çeken Kobal, bahçeden topladığı elmalarla objektiflere poz verdi.

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

Ünlü oyuncu, bahçeden kendi topladığı mahsullerle güne başladığı anları yayınlayarak doğal yaşama olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

SİNEM KOBAL'IN DOĞAL YAŞAM TUTKUSU

"Selena", "Küçük Sırlar" ve "Romantik Komedi" gibi efsaneleşmiş projelerle Türk televizyon ve sinema tarihine damga vuran başarılı oyuncu, anne olduktan sonra önceliklerini değiştirdi.

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Kobal, metropol hayatının stresinden uzaklaşarak doğaya ve toprağa yönelmeyi tercih etti.

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

Ailesiyle birlikte sık sık doğa tatillerine çıkan ve organik yaşama büyük önem veren ünlü isim, hayranlarına sağlıklı yaşam konusunda da adeta ilham kaynağı oluyor.

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal’dan sürpriz günaydın pozu: Böylesini beklemiyorduk

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR