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Doğal güzelliğiyle yine büyüledi! Sinem Kobal'dan sürpriz "günaydın" pozu: "Böylesini beklemiyorduk"

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın son paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı! Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncunun yeni yaşam tarzını görenler gözlerine inanamadı. Peki, herkesin büyük ilgi gösterdiği o sürpriz karede neler var?

Giriş Tarihi: 10.10.2026 12:49 Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 12:52