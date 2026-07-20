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Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...
Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...
Oyuncu Tuba Ünsal, annesinin doğum günü hazırlığı yaparken hastaneye kaldırıldığını öğrendiği o zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaştı. "Bu hissi hala tarif edemiyorum" diyen Ünsal, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 14:41