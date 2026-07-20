Trend Galeri Trend Magazin Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

Oyuncu Tuba Ünsal, annesinin doğum günü hazırlığı yaparken hastaneye kaldırıldığını öğrendiği o zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaştı. "Bu hissi hala tarif edemiyorum" diyen Ünsal, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 14:41
Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

Ekranların tanınan isimlerinden oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir paylaşım yaptı.

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

Ünlü oyuncu, annesinin kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

Annesinin doğum gününde hastaneye kaldırıldığı haberini aldığını dile getiren Ünsal, yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaştı.

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Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

Ünsal, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "18 Temmuz annemin doğum günüydü. Günlerdir ona yapacağım sürprizi bulmaya çalışıyordum. Bir gün önce akşam, ablamdan bir mesaj geldi. "Annemi hastaneye kaldırdılar." Kalbiyle ilgili bir durum olduğunu söyledi ambulansla acile kaldırılmış. Hemen annemi aradım. Benimle konuşurken bir anda fenalaştı ve böylece yoğun bakım sürecimiz başladı.

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

O an kulaklarımda tiz bir çınlama başladı. Hâlâ tarif edemediğim bir his. Sanki yaşadığım her şeyi bedenimin içinden değil de tavana çıkmış, yukarıdan izliyordum. Ablam gece yola çıkmama izin vermedi. Ben de uyumaya çalıştım. "Uyumaya çalışmak" diyorum çünkü olan tam olarak bu değildi. Bir anda çocukluğuma, annemin dizinin dibinde oturan hâlime geri dönmüştüm. Kırk dört yaşında değil, altı yaşındaydım sanki. Sabah yola çıktım. Ve ağlamaya başladım."

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

ACI HATIRALAR YENİDEN CANLANDI

Babasında da benzer bir durum yaşadığını açıklayan Ünsal şunları söyledi: "Ben babamı doğduğu gün kaybettim. İki yıllık hastane sürecinin sonunda, kendimce çok önemli ve şimdi dönüp bakınca saçma görünen bir sebeple Los Angeles'a gitmiştim. Uçaktan indiğim anda ölüm haberini aldım. Bir gün sonra İstanbul'a geri döndüm.O ucak yolculuğunda büyüdüm ben. İnsan, çok sevdiği birini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığında her zaman beklenen tepkileri vermiyor. Babam öldüğünde önce rahatlamıştım. İki yıl boyunca hastane koridorlarında, tetkiklerde, kötü haberlerde yaşamıştık. Sonra, tam iki hafta sonra, bir gece yarısı sebepsizce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım.

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

Annemin hastaneye kaldırıldığını öğrendiğimde de benzer bir şey oldu. Bir gece boyunca yatağın içinde döndüm durdum. Kulaklarımdaki o ses hiç gitmedi. Ertesi sabah ise bir anda ailenin CEO'suna dönüştüm. Doktorlarla konuşan, karar veren, herkesi organize eden, sakin kalmaya çalışan kişi bendim. Kriz anları, akrabalık ilişkilerinin ne kadar tuhaf olduğunu da gösteriyor insana. Senden gibi görünen ama aslında çok uzak olan insanlar…

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

İyileştirdiğini sandığın bütün çocukluk yaralarının en kötü hâliyle yeniden karşına çıkması… İlk geceyi yoğun bakım kapısıyla hastane kafesi arasında mekik dokuyarak geçirdim. Yorulan bedenim miydi, ruhum muydu, hâlâ emin değilim. Gece dayımda kaldım. Sabah erkenden yine hastanenin yolunu tuttum."

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

ANNESİNİN SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Ünlü oyuncu annesinin sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberi şu sözlerle paylaştı:

Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

"Annemi yoğun bakımdan çıkardık"

Tuba Ünsal'a sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajları geldi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör