Doğum günü hazırlığı yaparken kabusu yaşadı! Oyuncu Tuba Ünsal annesinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı...

O an kulaklarımda tiz bir çınlama başladı. Hâlâ tarif edemediğim bir his. Sanki yaşadığım her şeyi bedenimin içinden değil de tavana çıkmış, yukarıdan izliyordum. Ablam gece yola çıkmama izin vermedi. Ben de uyumaya çalıştım. "Uyumaya çalışmak" diyorum çünkü olan tam olarak bu değildi. Bir anda çocukluğuma, annemin dizinin dibinde oturan hâlime geri dönmüştüm. Kırk dört yaşında değil, altı yaşındaydım sanki. Sabah yola çıktım. Ve ağlamaya başladım."